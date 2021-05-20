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Ру Тат
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20 мая 2021  12:08

Россия планирует сотрудничать со странами Центральной Азии в сфере возобновляемой энергии

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Россия плнирует развивать сотрудничество со странами Центральной Азии в атомной отрасли, в частности в возобновляемой энергетике. Об этом на открытии конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил замминистра иностранных дел РФ — генеральный директор второго департамента стран СНГ МИД Андрей Руденко.

«Россия предлагает своим центральноазиатским партнерам новейшие технологии в атомной отрасли. Перспективным направлением во взаимодействии может стать развитие возобновляемых источников энергии», — сказал Руденко.

РФ в том числе примет участие в восстановлении единой энергетической системы Центральной Азии. Особое внимание наша страна уделит передовым технологиям для улучшения экологической ситуации в районе Аральского моря. 

«В настоящее время готовится специальная программа по оказанию поддержки странам Центральной Азии в сфере водопользования на 2021–2030 годы», — добавил спикер. 

При этом Россия совместно с центральноазиатскими странами намерена работать на выполнение седьмой цели устойчивого развития ООН и достичь всеобщего доступа к недорогим и надежным источникам энергии к 2030 году, подытожил замминистра.

#клуб валдай
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