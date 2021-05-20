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Ру Тат
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20 мая 2021  11:28
Марат Ишкильдин

Руденко: Объем накопленных инвестиций РФ в Центральной Азии достиг почти 50 млрд долларов

Руденко: Объем накопленных инвестиций РФ в Центральной Азии достиг почти 50 млрд долларов
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Накопленные инвестиции России в центральноазиатских странах составляют порядка 50 млрд долларов. При этом наибольшая активность наблюдается в части торгово-экономической кооперации. Об этом на открытии конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил замминистра иностранных дел РФ — генеральный директор второго департамента стран СНГ МИД Андрей Руденко.

«Центральная Азия — это регион, к которому сейчас приковано внимание главных игроков на геополитическом поле. А для России государства Центральной Азии — это стратегические партнеры, с которыми нас объединяют общие история, язык и тесные человеческие связи», — сказал Руденко. 

За годы сотрудничества между РФ и странами Центральной Азии накоплен весомый потенциал партнерства в различных областях — как по двусторонней линии, так и в рамках многосторонних интеграционных структур: СНГ, ОДКБ, Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества.

«Активно развивается торгово-экономическая кооперация со странами региона. Суммарный объем российских накопленных инвестиций приближается к 50 млрд долларов США», — подчеркнул он. 

В Казахстане уровень накопленных инвестиций достигает 36 млрд долларов, в Узбекистане — свыше 10 млрд долларов, в Таджикистане — 1,5 млрд. 

«Эти цифры опровергают бытующий в последнее время тезис о том, что у России якобы нет экономических интересов в Центральной Азии и Россия якобы собирается оттуда уходить. Это совершенно не так. Уходить оттуда мы не собираемся и не уйдем», — добавил замминистра.

 

Фото Владимира Васильева

#валдай
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