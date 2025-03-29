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Политика 29 марта 2025 20:03

Руденко: Китай не готов участвовать в переговорах РФ и США по стратегической стабильности

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Китай пока не готов присоединиться к возможным переговорам России и США по вопросам стратегической стабильности. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко.

По его словам, Пекин последовательно придерживается позиции, согласно которой уровень стратегических вооружений Китая не сопоставим с арсеналами Москвы и Вашингтона. В связи с этим китайская сторона не считает возможным свое участие в обсуждениях, касающихся контроля над вооружениями и их сокращения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США проявляют интерес к привлечению Китая к переговорам, однако окончательное решение остается за Пекином, и Москва его уважает. Президент США Дональд Трамп также заявлял о планах провести консультации с Россией и КНР по вопросам сокращения ядерных арсеналов.

#переговоры #Россия и США #китай и сша #китай и россия
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