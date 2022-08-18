Руденко Гульзада Ракиповна – генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника, советник мэра г. Елабуга по туризму и охране культурного наследия на общественных началах.

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2019 году.

Ежегодно Елабужский государственный музей-заповедник реализует десятки традиционных и новых проектов, проводит более 400 массовых и культурно-образовательных мероприятий, направленных на работу с туристами, жителями Прикамья и воспитание подрастающего поколения. В охранной зоне музея расположены 184 объекта культурного наследия, из них: 6 — федерального значения и 106 — республиканского.

Общее число посещений музейно-выставочных объектов превышает 500 000 человек.

Официальный сайт музея: http://www.elabuga.com