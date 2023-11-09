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Rudaw: Пожар начался после удара беспилотника по базе США в Иракском Курдистане
Два дрона-камикадзе атаковали авиабазу Харир в провинции Эрбиль (Иракский Курдистан), где размещались американские военные. Об этом сообщает курдский телеканал Rudaw.
По информации источников издания, после взрыва беспилотника огонь перекинулся на топливный склад, который в результате загорелся.
Ответственность за нападение взяла на себя шиитская вооруженная группировка «Исламское сопротивление Ирака». Именно из ее заявления следует, что были использованы два БПЛА.
При этом в заявлении контртеррористического подразделения Иракского Курдистана подчеркивается, что войска возглавляемой США коалиции покинули базу еще 20 октября.
С октября связанные с Ираном шиитские милиции атакуют (в основном с помощью беспилотников и ракет) американские военные базы в Сирии и Ираке. Всё это происходит на фоне войны между Израилем и контролирующим сектор Газа радикальным палестинским движением ХАМАС.
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