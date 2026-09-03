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Общество 3 сентября 2026 01:03

Ручка-сабля и пенал в виде банки огурцов: названы необычные заказы казанцев

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Самыми необычными заказами жителей Казани из числа книг и канцтоваров в преддверии 1 сентября стали раскраска-антистресс с итальянскими мемами, ручка-сабля, пенал в форме банки огурцов и закладка с Ваней Дмитриенко. Об этом «Татар-информу» сообщили в сервисе доставки СДЭК.

«Из книг самой нестандартной оказалась «Не будь гнилым лимоном»», – сообщили в компании.

Кроме того, в августе текущего года количество заказов книг и канцтоваров выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

В федеральном масштабе Казань вошла в топ-10 российских городов по числу заказов, лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

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