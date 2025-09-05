Ручин: 80-летие Победы стало для РФ и КНР символом стойкости в борьбе за нацбезопасность

80-летие Победы во Второй мировой войне народами России и Китая воспринимается как символ стойкости и мужества в борьбе за национальную безопасность. Такое мнение выразил председатель Саратовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы Владимир Ручин.

«Великая Отечественная война и Война сопротивления китайского народа против Японии воспринимаются в настоящее время как мощный патриотический феномен и одновременно как созвездие ярких сражений наших отцов и дедов», – считает Ручин.

По его словам, в современном информационно-образовательном пространстве празднование юбилея получило емкое и точное определение – Год Победы.

«Особенность празднования этого поистине всеобщего праздника состоит в его широкой народной поддержке. На фоне такой поддержки в ходе подготовки и проведения идет напряженная духовная работа, происходит активное общение различных социальных слоев, формируется единое понимание славного прошлого. Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин посредством своего активного общения утверждают стратегическое партнерство России и Китая, поддерживают устремления наших народов быть вместе не только в прошлом, но и в будущем», – добавил спикер.

Ручин подчеркнул, что ставка на суверенитет и независимость, выбранная Коммунистической партией Китая и китайским народом 80 лет назад, бесспорно оправдала себя.

«Дружба с Россией – это мощный гарант стабильности и развития двух стан. Высокие результаты, достигнутые Китаем под руководством КПК, ярко подтверждают выбранную модель развития общества посредством представительства всего народа, всех национальностей в деле модернизации страны», – заключил он