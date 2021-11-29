Рубль заметно вырос по отношению к доллару и евро

Сегодня в начале торгов рубль заметно вырос по отношению к евро и доллару. Причина повышения — дорожающая нефть, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, на 7.06 доллар подешевел на 71 копейку — до 74,9 рубля. На 9.04 американская валюта держится на отметке в 75 рублей.

Евро в 7.06 находился на уровне 84,47 рубля (-1,03), в настоящее время соотношение составляет почти 84,6 рубля.

Январские фьючерсы нефти Brent к открытию выросли на 4,27% — до 74,65 доллара за баррель.