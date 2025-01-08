«Рубль будет постепенно ослабевать, это неизбежно»: валютный прогноз на 2025 год

Почему России не нужен доллар по 30 рублей, что мешает укреплению рубля и есть ли смысл хранить накопления в валюте? Ответы на эти вопросы дали эксперты «Татар-информа».





С 27 декабря 2024 года ЦБ устанавливает официальные курсы валют по отношению к рублю на основе данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка

Фото: © Мария Девахина / РИА Новости

Как Центробанк устанавливает курсы доллара и евро после санкций?

В июне Мосбиржа попала под ограничения США и приостановила торги долларом и евро. Из-за этого Центробанк начал устанавливать курсы доллара и евро на основе информации о внебиржевых сделках между банками. О том, чем руководствовался регулятор в течение июня – декабря 2024 года, рассказал «Татар-информу» аналитик и кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«Есть рынок валюты, где существует спрос и предложение. Однако Россия перестала участвовать в мировом движении капитала. Перестали приходить иностранные инвестиции, а российские — уходить за рубеж. Спрос на валюту и ее предложение полностью зависит от экспорта и импорта. Чем больше экспорт, тем больше в теории валюты приходит в страну. А чем больше импорт, тем больше спрос на валюту», — сказал Кульбака.

Накануне Нового года Центробанк удивил, сообщив, что с 27 декабря 2024 года будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

«Банк России продолжит отслеживать изменения в структуре валютного рынка и при необходимости будет дополнительно уточнять механизм определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю с тем, чтобы обеспечить их репрезентативность в качестве индикатора условий, складывающихся на валютном рынке», — сообщила пресс-служба Банка России.

Самый лучший для экономики вариант — это более-менее стабильный курс Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

От чего зависит курс рубля и что с ним будет в 2025-м?

Что же будет происходить с курсом рубля в наступившем 2025 году? Доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох считает, что прогноз делать сложно, потому что курс зависит от целого ряда мало предсказуемых факторов.

«Первое — процессы экспорта и импорта происходят в условиях санкций и ограничений, поэтому если в 2025 году будут вводиться дополнительные ограничения или сниматься ранее существующие, то это повлияет и на курс рубля. Второе — влияет внутренняя инфляция. Она на высоком уровне, и вследствие внутреннего обесценивания курс рубля снижается. Третье — сильно влияют потоки капитала, ввозимого в страну и вывозимого из страны. Сейчас это политически зависимая тема», — сказал Кох.

Николай Кульбака считает, что уже прослеживается тенденция ослабления рубля. Отчасти причина в высокой инфляции в России (около 9%), которая выше, чем в еврозоне (около 2,2%) и США (порядка 2,7%).

«Поскольку в России инфляция в течение многих лет больше, чем в Европе и США, то получается, что курс российского рубля подстраивается под различные сделки и слабеет по отношению к доллару и евро. Но это процесс не быстрый», — сказал кандидат экономических наук.

Краткосрочные колебания курса рубля могут возникать из-за того, что происходят сделки по экспорту и импорту, которые и влияют на курс. «Но долгосрочно рубль будет постепенно ослабевать, это неизбежно», — считает Кульбака.

Краткосрочные колебания курса рубля могут возникать из-за того, что происходят сделки по экспорту и импорту, которые и влияют на курс Фото: © Алексей Майшев / РИА Новости

Доллар по 30 рублей России не нужен, и вот почему

Если говорить в цифрах, то профессор КФУ Игорь Кох считает, что в 2025 году курс доллара будет на уровне 85-90 рублей.

Напомним, что в декабре 2024 года, по данным Банка России, минимальные значения по доллару составили 99,3 рубля, максимальные — 107,2 рубля. В это же время евро, по данным ЦБ, стоил 103,3 рубля минимально и 112,8 рубля максимально.

России не выгодно, чтобы доллар был по 30, 50 и даже 70 рублей, считает Кох, хотя такому курсу наверняка обрадовались бы российские путешественники за границу и покупатели импортных товаров. Такое укрепление рубля будет невыгодно отечественным производителям, как экспортерам, так и внутренним производителям. Они столкнутся с серьезной конкуренцией со стороны иностранных компаний, а бюджет будет сложнее исполнять.

«В целом для экономики России доллар по 30, по 50 и даже по 70 рублей — это совершенно неприемлемо. В лучшем случае — 85-90. Самый лучший для экономики вариант — это более-менее стабильный курс. Экономика приспосабливается к любому курсу достаточно быстро, буквально за пару месяцев, но когда происходят скачки то туда, то сюда, это для экономики является тяжелым испытанием. Курс стараются держать хотя бы плавно изменяющимся», — сообщил профессор КФУ.

«Если делаете сбережения надолго, то лучше в наличной валюте. Или в рублях на счете, пока процентные ставки достаточно высокие» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Есть ли смысл хранить сбережения в долларах и евро?

Стоит ли переводить свои сбережения в доллары и евро? Хранить их под матрасом или в банке? Кульбака считает, что держать деньги в валюте в банках рискованно, потому что Центробанк может в любой момент изменить правила игры и перевести доллары или евро в рубли по невыгодному курсу.

«Если делаете сбережения надолго, то лучше в наличной валюте. Или в рублях на счете, пока процентные ставки достаточно высокие», — сказал аналитик.

О сложностях с хранением валюты в банках сказал и профессор Игорь Кох. По его словам, банк может выдать вкладчику не валюту, а рубли по курсу.

«Можно приобрести в наличном виде, потом продать. С этим проблем нет. Правда, разница в цене покупки и продажи валюты сейчас довольно большая, поэтому вы теряете несколько рублей в случае продажи – до 8-10 рублей за единицу счет этой разницы. Если курс условно изменится на 5 рублей, то вы с этого ничего не заработаете, все уйдет банку. Для мелких краткосрочных спекуляций наличная валюта не подходит», — сообщил Кох.

Если собираетесь использовать валюту в течение полугода, то держать накопления в валюте смысла нет — больше потеряете на комиссии. Если на несколько лет, то наличная валюта — это вполне рабочий инструмент, поскольку инфляция у доллара невысокая. С евро то же самое.