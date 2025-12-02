news_header_top
Политика 2 декабря 2025 22:24

Рубио заявил, что без США мир на Украине заключить невозможно

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что только посредничество США может принести мир на Украину. Об этом сообщают РИА Новости.

«Он (американский президент Дональд Трамп, прим. Т-и)– единственный лидер в мире, который может помочь прекратить его (украинский конфликт, прим. Т-и)», – сказал Рубио.

Напомним, что Россия и США согласовали план мирного урегулирования украинского кризиса, состоящий из 28 пунктов. Ранее проходили переговоры с Украиной, а сегодня спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

#США #Дональд Трамп #Владимир Путин
