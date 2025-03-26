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Политика 26 марта 2025 22:23

Рубио: США признали необходимость пересмотра антироссийских санкций

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны Запада будут вынуждены пересмотреть режим антироссийских санкций для достижения окончательного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает «ТАСС».

По словам Рубио, сложившаяся глобальная система санкций теперь становится частью процесса урегулирования, и ее придется учитывать в дальнейшем.

Также отмечается, что на пресс-конференции в Кингстоне Марко Рубио выступал совместно с премьер-министром Ямайки Эндрю Хоулнессом.

#антироссийские санкции #санкции Запада
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