Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты продолжат вести переговоры столько времени, сколько потребуется для достижения мира. Об этом сообщают РИА Новости.

«Если это необходимо и продуктивно, вы знаете, мы будем работать так долго, как это потребуется», – сказал Рубио.

Ранее, в ходе Прямой линии, Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его коллега Дональд Трамп прилагает серьезные усилия для урегулирования кризиса на Украине, а также отметил, что Россия согласилась сотрудничать в рамках мирного плана США и теперь «мяч» на стороне киевского режима.