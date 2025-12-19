news_header_top
Политика 19 декабря 2025 21:59

Рубио: США будут вести переговоры по урегулированию столько, сколько потребуется

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты продолжат вести переговоры столько времени, сколько потребуется для достижения мира. Об этом сообщают РИА Новости.

«Если это необходимо и продуктивно, вы знаете, мы будем работать так долго, как это потребуется», – сказал Рубио.

Ранее, в ходе Прямой линии, Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его коллега Дональд Трамп прилагает серьезные усилия для урегулирования кризиса на Украине, а также отметил, что Россия согласилась сотрудничать в рамках мирного плана США и теперь «мяч» на стороне киевского режима.

