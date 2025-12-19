news_header_top
Политика 19 декабря 2025 20:33

Рубио: Самые сложные вопросы в мирном плане пока еще не согласованы

Часть сложных вопросов в плане урегулирования конфликта на Украине пока остаются несогласованными. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я думаю, что мы добились определенного прогресса, но нам еще предстоит пройти немалый путь. И, разумеется, самые сложные вопросы всегда остаются напоследок», – отметил Рубио.

Речь идет о плане из 28 пунктов, который подготовили США. Россия также вносила в него свои корректировки, а итог переговоров Президент США Дональд Трамп оценил положительно. В настоящий момент идет согласование поправленного плана с Украиной.

#США #переговоры России и Украины
