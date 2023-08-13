«Рубину» нужно усиление»: Рахимов забыл, как побеждать в РПЛ и ждет новичков

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» идет по нисходящему графику

Серия без побед казанского «Рубина» продолжилась в Ростове-на-Дону. Подопечные Рашида Рахимова еще ни разу не побеждали в новом сезоне. После возвращения в Премьер-лигу команда провела четыре тура, в которых дважды сыграла вничью и два раза проиграла.

Причем казанцы идут по нисходящему графику. Если после первой игры с «Локомотивом» были хвалебные отзывы, то последние поражения от «Спартака» (1:4) и «Ростова» (0:3) просто удручают. Сам тренер не побеждает в РПЛ уже 11 матчей. До Казани он провалился с «Уфой», закончив работу после 7 игр без побед.

С учетом Кубка России у «Рубина» прямо сейчас серия из трех матчей подряд без набранных очков. Два из трех последних поражений – разгромные. Такое положение дел заставляет рассуждать болельщиков и экспертов о возможной отставке Рашида Рахимова. В свое время весной он заменил на посту главного тренера «Рубина» Юрия Уткульбаева, основной претензией к которому была блеклая игра команды. Сейчас история повторяется, поэтому логично ожидать какой-то реакции от руководства.

Говоря о ближайших кандидатах на отставку в РПЛ, чаще всего называют рулевого «Оренбурга» Иржи Ярошика. После сверхудачного прошлого сезона от команды ожидали большего, чем всего одна ничья. Однако надо учитывать, что в соперниках у «Оренбурга» были три клуба, которые сейчас идут в лидерах РПЛ – «Спартак» (2:3), «Урал» (0:2) и «Краснодар» (0:2). У «Рубина» календарь был легче, с буксующим «Локомотивом», теми же оренбуржцами и «Ростовом». Единственный сильный соперник – «Спартак», от которого «рахимовцы» потерпели разгромное поражение.

Поэтому о каком-то невезении имеет право говорить, например, тренер «Крыльев» Игорь Осинькин, но никак не Рахимов. Самарцы накануне играли в Москве с «Локомотивом», нанесли больше 20 ударов по воротам соперника и смогли увезти лишь ничью. В «Рубине» могут сетовать, что пробили 10 раз в матче с «Ростовом», но какой в этих ударах толк, если большинство из них были неопасными? Так что результаты казанцев в большей степени справедливы. И причины стоит искать где-то в другом месте, а не в отсутствии удачи.

«Нам нужно усиление»

Сам главный тренер объясняет причину неудачного старта отсутствием качественного усиления. На сегодняшний день «Рубин» в летнее межсезонье приобрел четырех футболистов – защитников Рыбуса и Вуячича, опорника Иву и форварда Даку. Также ожидалось появление игрока в центр поля Мартина и крайка Чаврича, но по ним переговоры были поставлены на паузу.

«Я просто понимаю, что в такой ситуации, в которой мы находимся, нам нужно усиление. Надеюсь, что до закрытия трансферного окна сделаем 4–5 приобретений. Нам нужна скамейка, чтобы мы были более боеспособны», - объяснился Рахимов в экспресс-комментарии сразу после матча с «Ростовом».

Но какой резон руководству «Рубина» покупать игроков для тренера, который пока не справляется с работой? Из-за этого образуется некоторая вилка. Вряд ли Рахимов будет доволен, если ему привезут не тех футболистов, кого он требует. Но и брать кандидатов из списка наставника тоже немного рискованно. Никто не даст гарантий, что в случае отставки эти игроки будут нужны другому тренеру.

Тем более что даже сам Рахимов к четвертому туру перестал ставить летних новичков в стартовый состав. С «Ростовом» на скамейке игру начинали Вуячич и Иву, что вызвало недоумение у болельщиков. Этих двоих, а также Зотова (тоже остался в запасе), многие считали лучшими на старте сезона. Поэтому некоторые даже заговорили о возможных конфликтах внутри команды. Не было в составе и Рыбуса. Подписание поляка выглядело спорным еще во время перехода игрока в «Рубин». В итоге он сломался чуть ли не на первой тренировке и чаще находится вне состава.

Безусловно, отсутствие Вуячича и Рыбуса тренер списал на мелкие травмы, но сути это не меняет. Есть риск, что там же, на скамейке, окажутся те самые Мартин и Чаврич, если в итоге перейдут в «Рубин». При таком раскладе с багажом в три подряд поражения выпрашивать дополнительных 5-6 новичков – просто наглость.

А точно ли причина только в отсутствии новичков?

Судя по данным Understat, ведущего портала по системе xG в России, по возможным очкам «Рубин» занимает место в середине таблицы. В первых четырех турах казанцы недобрали два балла по xPts и пропустили на четыре гола больше ожидаемого. Это говорит о том, что по игре они могут рассчитывать на место в топ-10 РПЛ, но на данном этапе что-то сильно мешает команде добиваться результата.

Подопечные Рашида Рахимова во всех шести матчах (с учетом Кубка России) проседали в середине каждого из таймов. Это становится особенно заметно, если взглянуть на отрезки, в которых «Рубин» пропускал голы. Из 12 пропущенных мячей 5 случились после 70-й минуты, еще 5 – с 52-й по 69-ю. Еще 2 гола соперники забили в первом тайме, причем также во второй его части. Очевидно, что казанцы испытывают сложности с физической подготовкой и пока не готовы проводить весь матч на высоком уровне.

Серьезное влияние оказывает и тяжеловесная оборона. Грицаенко и Мартынович зачастую не успевают за игроками противника, их сложно назвать резкими защитниками. Ашурматов и Вуячич выглядят мобильнее, но им еще только предстоит адаптироваться к реалиям российского чемпионата. Плюс в схеме 5-3-2, которую исповедует Рахимов, необходимы сильные края обороны. У «Рубина» же на флангах защиты действуют молодой Рожков и Кабутов, значительную часть карьеры игравший на позиции полузащитника.

Вкупе с плохой физической подготовкой это создает впечатление полумертвого футбола в исполнении казанцев. В следующих турах подопечным Рахимова предстоит сыграть с «Крыльями Советов» и «Динамо». Обе команды любят играть в атаку, с постоянным давлением и повышенной динамикой. Самарцы вообще сейчас находятся в огне, показывая чуть ли не самую лучшую игру в чемпионате. Бело-голубые тоже потихоньку привыкают к установкам нового тренера Марцела Лички. «Динамо» в трех предыдущих турах забило семь голов, по три в двух последних матчах с «Крыльями» (3:3) и «Зенитом» (3:2).

Эти две игры, которые пройдут дома, должны дать окончательный ответ по дальнейшей судьбе тренерского штаба. Определенные выводы могут быть сделаны уже в случае неудачи в принципиальном для казанских болельщиков противостоянии с самарцами.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»