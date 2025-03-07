«Рубину» ничего не светит в этом сезоне». Гладилин о матче казанцев со «Спартаком»

Фото: rubin-kazan.ru

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча «Рубина» с «красно-белыми».

По его словам, казанцы играют дома, а также им, кроме середины таблицы, в этом сезоне ничего не светит.

«Для команды очень важен престиж, а тренер у них амбициозный. Постараются перед своими болельщиками показать, что они в хорошем состоянии. Матч для «Спартака» будет трудным. По составу и по игре «Спартак» сильнее, но «Рубин» будет играть на результат», – передает слова Гладилина «Чемпионат».

Напомним, матч «Рубина» со «Спартаком» состоится 9 марта в 19:30 по мск. Казанцы идут на восьмом месте в таблице. «Красно-белые» же расположились на второй строчке первенства.