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На главную ТИ-Спорт 7 марта 2025 10:42

«Рубину» ничего не светит в этом сезоне». Гладилин о матче казанцев со «Спартаком»

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«Рубину» ничего не светит в этом сезоне». Гладилин о матче казанцев со «Спартаком»
Фото: rubin-kazan.ru

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча «Рубина» с «красно-белыми».

По его словам, казанцы играют дома, а также им, кроме середины таблицы, в этом сезоне ничего не светит.

«Для команды очень важен престиж, а тренер у них амбициозный. Постараются перед своими болельщиками показать, что они в хорошем состоянии. Матч для «Спартака» будет трудным. По составу и по игре «Спартак» сильнее, но «Рубин» будет играть на результат», – передает слова Гладилина «Чемпионат».

Напомним, матч «Рубина» со «Спартаком» состоится 9 марта в 19:30 по мск. Казанцы идут на восьмом месте в таблице. «Красно-белые» же расположились на второй строчке первенства.

#фк рубин #фк спартак #премьер-лига #футбол #спорт
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