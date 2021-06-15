«Рубин» приступит к тренировкам в Казани

Сегодня футболисты «Рубина» соберутся после отпуска в Казани приступят к подготовке к новому сезону. Тренировочный сбор подопечных Леонида Слуцкого пройдет на клубной базе в Соцгороде.

Помимо тренировочного процесса «Рубин» сыграет четыре контрольных матчах: с «Нижним Новгородом» (24 июня в Казани и 2 июля в гостях) и с «Уралом» (27 июня в гостях и 5 июля в Казани).

Далее, с 10 по 18 июля, «Рубин» примет участие в «Кубке Париматч Премьер», где сыграет с московским «Спартаком», подмосковными «Химками» и ФК «Сочи». Турнир пройдет на стадионах «Открытие банк Арена» и «Арене Химки».

Новый сезон РПЛ планируется начать 25 июля.