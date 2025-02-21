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На главную ТИ-Спорт 21 февраля 2025 14:38

«Рубин» заявил 17-летнего Калмурзина на вторую часть РПЛ

«Рубин» заявил 17-летнего Калмурзина на вторую часть РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» заявил на вторую часть РПЛ 17-летнего защитника Рамиля Калмурзина. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-лиги.

Отметим, что Калмурзин – воспитанник казанской команды. В минувшем году Рамиль ездил с «Рубином» на сборы в Турцию.

Помимо Калмурзина в заявке казанской команды есть другие воспитанники – защитник Илья Рожков, полузащитник Никита Васильев, нападающий Энри Мукба, а также вратари Никита Корец и Илья Ежов.

Напомним, «Рубин» завершил первую часть РПЛ на восьмом месте в таблице. В следующем матче команда Рашида Рахимова сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится завтра, 22 февраля, в 17:00 по мск.

Автор: Камиля Гафурова

#фк рубин #премьер-лига #спорт #футбол
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