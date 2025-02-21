«Рубин» заявил 17-летнего Калмурзина на вторую часть РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» заявил на вторую часть РПЛ 17-летнего защитника Рамиля Калмурзина. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-лиги.

Отметим, что Калмурзин – воспитанник казанской команды. В минувшем году Рамиль ездил с «Рубином» на сборы в Турцию.

Помимо Калмурзина в заявке казанской команды есть другие воспитанники – защитник Илья Рожков, полузащитник Никита Васильев, нападающий Энри Мукба, а также вратари Никита Корец и Илья Ежов.

Напомним, «Рубин» завершил первую часть РПЛ на восьмом месте в таблице. В следующем матче команда Рашида Рахимова сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится завтра, 22 февраля, в 17:00 по мск.

Автор: Камиля Гафурова