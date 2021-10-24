В очередном матче чемпионата РПЛ казанский «Рубин» сыграл вничью 1:1 в Уфе с одноименной командой, пропустив с пенальти, отыгравшись за счет автогола. Арбитр отменил по одному пенальти в ворота хозяев и гостей.

Давно не побеждавший «Рубин» скатился в середину турнирной таблицы. Сегодняшняя игра в Уфе, конечно, не идет ни в какое сравнение с хоккейным «зеленым дерби»: «Ак Барс» — «Салават Юлаев», и все же игра была принципиальной, пускай уфимцы занимают последнее место.

В первом тайме по закону жанра больше и чаще атаковали хозяева. Другое дело, что до опасных моментов дело не доходило. Но активность уфимцев все же была вознаграждена, когда Оливер Абильдгор завалил в своей штрафной Артема Голубева — пенальти. Лучший бомбардир чемпионата РПЛ Гамид Агаларов с «точки» не промахнулся, забив свой десятый гол.

Разумеется, казанцы сразу же пошли вперед большими силами отыгрываться. И на 34-й минуте Хвича Кварацхелия гол забил с добивания, но из офсайда, поэтому взятие ворот засчитано не было. В свою очередь хозяева также продолжили активные действия, но счет до перерыва более не изменился.

В начале второго тайма арбитр назначил было второй пенальти в ворота «Рубина», но после видеопросмотра было определено положение вне игры. Пенальти отменили. И тотчас сработал неписанный закон обратной связи — не забиваешь, забивают тебе. Прорыв в чужую вратарскую Кварацхелии, прострел, и защитник «Уфы» срезает мяч в свои ворота, 1:1. Да и в целом игра «Рубина» повеселела. И вот уже арбитр назначил пенальти в ворота «Уфы» за игру рукой, но после видеопросмотра и этот пенальти был отменен. Забить потом могли обе команды, но счет так и не изменился, боевая ничья.

«Уфа» (Уфа) — «Рубин» (Казань) — 1:1 (1:0). Голы забили: Агаларов (19 — с пенальти) — Журавлев (59 — в свои ворота). Предупреждены: Урунов, Касинтура, Плиев - Абильдгор.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Уремович, Самошников, Ин Бом, Абильдгор, Хакшабанович, Дрейер (Бакаев, 76), Кварацхелия, Онугха (Костюков, 76).

После 12 матчей в активе казанцев стало 16 очков, девятое место. В следующем туре 30 октября «Рубин» примет дома столичный ЦСКА.