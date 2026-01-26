news_header_top
«Рубин» завершил первый сбор победой над македонской «Стругой»

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» во втором контрольном товарищеском матче на зимних сборах в Турции победил македонскую «Стругу» со счетом 2:0.

Первый мяч казанской команды был забит благодаря автоголу одного из игроков «Струги» на 69-й минуте. Второй гол записал на свой счет Энри Мукба на 73-й минуте.

Таким образом, на первом сборе в Белеке «Рубин» победил в двух матчах из двух под руководством Франка Артиги.

Вторые сборы казанского клуба стартуют с 30 января и продлятся до 9 февраля.

#фк рубин #футбол
