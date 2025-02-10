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На главную ТИ-Спорт 10 февраля 2025 18:14

«Рубин» запросил больше 10 млн евро у «Локомотива» за Даку

«Рубин» запросил больше 10 млн евро у «Локомотива» за Даку
фото: rubin-kazan.ru

«Локомотив» предпринял очередную попытку приобрести нападающего «Рубина» Мирлинда Даку. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

«Железнодорожники» обратились к казанской команде для перехода албанца. «Рубин» запросил больше 10 млн евро, после чего «Локомотив» вышел из переговоров, сообщает источник.

В текущем сезоне Даку забил девять мячей в матчах РПЛ и расположился на третьем месте в таблице лучших бомбардиров текущего сезона Премьер-лиги. Выше только Алексей Батраков (10) и Манфред Угальде (15).

«Рубин» завершил первую часть РПЛ на восьмом месте в таблице.

#фк рубин #фк локомотив #премьер-лига #футбол
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