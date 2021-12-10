«Рубин» занял 173-е место в обновленном рейтинге клубов УЕФА
Казанский «Рубин» занял 173-ю строчку в обновленном клубном рейтинге УЕФА. Он опубликован на официальном сайте организации.
Среди российских команд выше казанского клуба оказались «Спартак», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит». Лидерами рейтинга стали мюнхенская «Бавария», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Клубные коэффициенты считаются на основании результатов клубов в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА и Лиге конференций УЕФА за последние пять сезонов.
Клубные коэффициенты в отдельном сезоне считаются на основании результатов клубов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА. Рейтинг вместе с рейтингом за предыдущие четыре сезона определяет посев клубов при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА.