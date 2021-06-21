«Рубин» занял 12-е место в финальном турнире первенства России среди юношей до 16 лет

В Крымске завершилась финальная часть первенства России по футболу среди юношей до 16 лет. Победителем турнира стала команда московского «Спартака», которая в финале обыграла «Локомотив» (2:0).

Футболисты казанского «Рубина» в матче за 11-е место встретились с «Уралом» из Екатеринбурга. Уральцы обыграли татарстанцев со счетом 4:1. Единственный гол у «Рубина» на счету Айдана Магфурова, сообщает пресс-служба РФС.

В матче за 3-е место встречались «Зенит» и «Чертаново». Основное время игры завершилось вничью (1:1), а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались москвичи – 3:1.