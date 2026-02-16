«Рубин - хорошая команда» - наставник «Пахтакора» об игре казанцев при Артиге

Фото: rubin-kazan.ru

Наставник узбекистанского «Пахтакора» Комолиддин Таджиев в беседе с «Чемпионатом» оценил игру «Рубина» под руководством нового главного тренера Франка Артиги.

«Игрой довольны. Да, пропустили опять со стандарта. Для нас это больная тема. «Рубин» — хорошая команда. Физически 90 минут с прессингом работают. Мощная команда. У нас нет концовки — мы выходим, а завершить не можем. «Рубин» нам тоже не давал это сделать, накрывал на каждом участке поля. Игрой доволен», — сказал Таджиев.

Встреча между «Рубином» и «Пахтакором» прошла вчера в Белеке (Турция) и завершилась со счетом 2:0 в пользу казанцев.