СМИ: Эльмир Набиуллин может вернуться в «Рубин»

Воспитанник казанского футбола Эльмир Набиуллин может покинуть подмосковные «Химки» и вернуться в «Рубин». Как сообщает «Спорт-Экспресс», татарстанский клуб заинтересован в возвращении футболиста.

По данным источника, на данный момент «Рубин» и «Химки» пока не могут достигнуть договоренности о сумме трансфера.

Набиуллин играл в «Рубине» с 2014 по 2017 год, после чего был продан в «Зенит» за 5 млн.евро. Затем уроженец Дербышек играл в «Сочи», откуда перешел в «Химки». Всего за «Рубин» Набиуллин провел 85 матчей, забил 4 гола.

Отметим, что Набиуллин является обладателем титула «Лучший молодой футболист России» 2014 года. Он также сыграл за сборные России U-17-U-21 24 матча, в которых забил один гол. Есть в активе Набиуллина и один матч за национальную сборную страны.

Действующий контракт Набиуллина с «Химками» действует до лета 2023 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет сегодня 900 тыс. евро.