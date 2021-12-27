«Рубин» планирует сдать нападающего Ивана Игнатьева в аренду

Казанский «Рубин» ищет варианты для аренды нападающего Ивана Игнатьева как внутри российской лиги, так и за рубежом, пишет «Матч ТВ».

При этом в клубе понимают, что препятствием для аренды может стать большой личный контракт игрока.

Игнатьев выступает за «Рубин» с 2020 года, куда перешел из «Краснодара». Контракт форварда с казанским клубом действует до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету 22-летнего нападающего девять матчей в РПЛ, в которых россиянин не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Игнатьева в 2,5 млн евро.