«Рубин» хочет расстаться с Александром Ломовицким

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» готов бесплатно отпустить полузащитника Александра Ломовицкого. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов у себя в телеграм-канале.

По мнению источника, в «Рубине» не могут пристроить 28-летнего полузащитника даже в аренду из-за высокой зарплаты в 6 млн рублей в месяц. Известно, что руководство татарстанского клуба неоднократно предлагало Ломовицкому расторгнуть контракт по обоюдному согласию и компенсировать несколько окладов. Однако футболист каждый раз отвечал отказом во имя сохранения своей зарплаты.

В текущем сезоне Александр Ломовицкий не сыграл ни одного матча в РПЛ и в Кубке России за «Рубин». Действующий контракт между казанцами и футболистом рассчитан до конца сезона-2025/26.

Трансферная стоимость Ломовицкого по данным Трансфермаркета оценивается в 400 тыс евро.