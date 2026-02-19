news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 19 февраля 2026 15:37

«Рубин» хочет расстаться с Александром Ломовицким

Читайте нас в
Телеграм
«Рубин» хочет расстаться с Александром Ломовицким
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» готов бесплатно отпустить полузащитника Александра Ломовицкого. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов у себя в телеграм-канале.

По мнению источника, в «Рубине» не могут пристроить 28-летнего полузащитника даже в аренду из-за высокой зарплаты в 6 млн рублей в месяц. Известно, что руководство татарстанского клуба неоднократно предлагало Ломовицкому расторгнуть контракт по обоюдному согласию и компенсировать несколько окладов. Однако футболист каждый раз отвечал отказом во имя сохранения своей зарплаты.

В текущем сезоне Александр Ломовицкий не сыграл ни одного матча в РПЛ и в Кубке России за «Рубин». Действующий контракт между казанцами и футболистом рассчитан до конца сезона-2025/26.

Трансферная стоимость Ломовицкого по данным Трансфермаркета оценивается в 400 тыс евро.

#премьер-лига #фк рубин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Время сухура и ифтара в Казани на Рамадан-2026

Время сухура и ифтара в Казани на Рамадан-2026

19 февраля 2026
«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

18 февраля 2026