«Рубин» вышел на рынок: тульский Пирло, десант Уткульбаева и «ограбление» соседей

В российском футболе открылось трансферное окно. Пока обновления «Рубина» не выглядят критичными на фоне конкурентов, но предпосылок для грядущих изменений предостаточно. Все слухи вокруг команды Юрия Уткульбаева, а также позиция, в усилении которой нуждаются казанцы, – в материале «ТИ-Спорт».

Юрий Уткульбаев решил взглянуть воочию на своего каждого здорового игрока, дабы понять, какие позиции требуют точечного усиления в первую очередь

Фото: rubin-kazan.ru

Прежде чем усиляться, «Рубину» нужно с кем-то расстаться

В первых двух играх на зимних сборах против «Акрона» и «Берое» тренерский штаб «Рубина» задействовал 27 футболистов. Таким образом, Юрий Уткульбаев решил взглянуть воочию на каждого здорового игрока, дабы понять, какие позиции требуют точечного усиления в первую очередь.

Не каждая команда Первой лиги может набрать в свою заявку и 24-25 футболистов, а у казанцев еще имеется ряд травмированных игроков, находящихся в лазарете. Так что трансферные слухи стоит расценивать под призмой замены игрокам, которые могут покинуть клуб этой зимой.

Кирилл Большаков в сезоне 2021/22 с 8 голами стал самым результативным защитником Первой лиги Фото: fckhimki.com

Бомбардир-защитник из Тулы

Судя по слухам и уже свершившимся переходам, «Рубин» в это трансферное окно активно ищет центрального защитника. Последним засветившимся в СМИ кандидатом оказался футболист, принадлежащий «Химкам», Кирилл Большаков. Текущий сезон этот игрок проводит в аренде в тульском «Арсенале». В первой половине сезона Кирилл пользовался спросом у Олега Кононова лишь в первых семи играх, а потом после пары результативных ошибок крепко сел на лавку, с которой не вылезал вплоть до зимнего перерыва.

Что можно еще сказать о Большакове? То, что в сезоне 2021/22 центрдеф с 8 голами стал самым результативным защитником Первой лиги. Летом молодой футболист был нарасхват: вызывался на просмотр в ряд клубов РПЛ (среди них был ЦСКА), но закрепиться не смог и ушел в аренду в «Арсенал». Сейчас же мечтать о клубах Премьер-лиги Кириллу сложно, а переход в «Рубин» стал бы отличным поворотом в карьере.

Но нужен ли Большаков Казани здесь и сейчас? Среди объективных плюсов Кирилла – перспективный возраст (22 года), российский паспорт и невероятное исполнение стандартов. Шутка ли, из восьми голов Большакова в прошлом сезоне два пришлись на пенальти и сразу пять – на голы с прямых ударов со штрафного. Эдакий Пирло на минималках.

Год назад все были вне себя от семи голов Даниила Уткина в РПЛ, а тем временем в Первой лиге не многим меньше забил более молодой центральный защитник.

Еще одним интересным моментом является то, что почти всю весеннюю часть сезона 2021/22 за «Кубань» Большаков отыграл в паре с другим центральным защитником «Рубина» Алексеем Грицаенко. Ну и просто нельзя не отметить тот факт, что директором краснодарского клуба на тот момент был не кто иной, как Эдуард Сафонов, а аренда Большакова стала для него чуть ли не первым трансфером на новом посту. Вряд ли кто-то в «Рубине» знает рынок ФНЛ лучше Сафонова. И если Большаков является его кандидатурой, то за этим было бы интересно понаблюдать.

27-летний Ширяев отыграл от звонка до звонка 18 матчей, пропустив из-за повреждений лишь две игры, а его «Нефтехимик» является самой малопропускающей командой Первой лиги Фото: fcnh.ru

Уткульбаевский десант из Нижнекамска

Если Большаков, вероятнее всего, является выдвиженцем Сафонова, то откуда дует ветер в случае Максима Ширяева и Мераби Уридии – понятно. И тот и другой выступали под руководством Юрия Уткульбаева в «Нефтехимике», а значит, должны быть знакомы с теми требованиями, которые специалист предъявляет в «Рубине».

Ширяев, как и Большаков, является центральным защитником. По-видимому, именно эта позиция является первой в списке на усиление. Связано это с изменением схемы «Рубина» с переходом на игру в три центральных защитника. На три вакантные позиции центрдефа у Уткульбаева имеется шесть игроков, вполне достаточно для комфортной игры со своевременной ротацией. Но чем может похвастать Максим по отношению к тем игрокам, что уже играют в команде?

Во-первых, 27-летний Ширяев отыграл от звонка до звонка 18 матчей, пропустив из-за повреждений лишь две игры, а его «Нефтехимик» является самой малопропускающей командой Первой лиги (16 голов). Говоря о статистике, по Instat Index Максим не входит даже в топ-30 защитников чемпионата из-за посредственного продвижения мяча. Зато Ширяев с ростом 1,92 является королем единоборств: он находится в топе Первой лиги почти по всем оборонительным метрикам.

Может ли это являться поводом для перехода в «Рубин»? Почему бы и нет, если в этом будут заинтересован главный тренер. К слову, соглашение защитника с «Нефтехимиком» истекает уже этим летом, а отступные в его контракте составляют 20 миллионов рублей.

Мераби Уридия является олицетворением нынешнего «Нефтехимика». В нынешнем сезоне на его счету 5+5 в 19 матчах Фото: fcnh.ru

Чуть больше – 30 миллионов рублей – составляют отступные нападающего Мераби Уридии. Как и Ширяев, Уридия является олицетворением нынешнего «Нефтехимика». В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 5 передач в 19 матчах. Пару раз в этом сезоне небезызвестный воспитанник «Рубина» попадал в символические сборные туров и в целом провел летне-осеннюю часть довольно стабильно.

По Instat Index Уридия соседствует с Виталием Лисаковичем, которого сватают в «Торпедо», а по «гол + пас» грузин опережает белоруса на 1 балл. Опять-таки, в случае потенциального ухода Лисаковича в один из клубов РПЛ «Рубин» в лице Уридии мог бы найти Виталию бюджетную замену. К тому же Лисаковича сложно назвать бойцом, тогда как Мераби как раз из таких. Тем более возвращение в родной «Рубин» станет для Уридии дополнительной мотивацией. Но все это возможно лишь в случае ухода кого-то из форвардов вроде Лисаковича или Муллина.

«Рубину» нужен быстрый атакующий полузащитник

Новая схема «Рубина» 5-3-2 в исполнении Уткульбаева является довольно закрытой. Это значит, что большую часть игры команда проводит в обороне, а тот небольшой промежуток времени с мячом будет необходимо осуществлять с максимальным КПД. Для такой игры характерен быстрый переход в атаку, который осуществляется при помощи центральных полузащитников.

Бюджетной альтернативой мог бы стать воспитанник ЦСКА Астемир Гордюшенко (3+4 в 17 играх), который сейчас играет за «Родину» Фото: pfc-cska.com

И, к сожалению, ни один из нынешних хавбеков команды не может похвастать сочетанием в себе молодости, скорости и быстроты принятия решений. Те, что имеются, либо уже довольно медлительны, как Олег Иванов, Алан Дзагоев или Александр Зотов. Либо играют с акцентом на опорную зону (Марат Апшацев, Умарали Рахмоналиев или Валерий Чуперка).

В рамках рынка Первой лиги идеальными вариантами на эту позицию могли бы стать 23-летний Артур Галоян или же 21-летний Владислав Лазарев. Проблема лишь в том, что один играет в «Алании», другой в «Балтике». Поэтому трансфер в стан конкурента в лице «Рубина» возможен лишь за необоснованно большой ценник. Бюджетной альтернативой мог бы стать воспитанник ЦСКА Астемир Гордюшенко (3+4 в 17 играх Первой лиги), который сейчас играет за «Родину». Второй вариант – условная аренда из «Динамо» Луки Гагнидзе. Привычных грузин в «Рубине» не было уже давно. Да и кого-то более мастеровитого в нынешнюю команду заманить получится вряд ли.