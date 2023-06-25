«Рубин» вышел из отпуска: кто уйдет из клуба, как пройдут сборы и когда первые игры

Накануне команда Рашида Рахимова почти в полном составе собралась на клубной базе в Соцгороде и провела там свою первую летнюю тренировку

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» Рахимова провел первую предсезонную тренировку

Все еще стоит перед глазами чемпионский матч «Рубина» против махачкалинского «Динамо», а казанцы уже вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону.

Накануне команда Рашида Рахимова почти в полном составе собралась на клубной базе в Соцгороде и провела там свою первую летнюю тренировку. К слову, в Казань 24 июня прибыли не все. Как сообщает пресс-служба клуба, подготовительную работу к старту сезона Премьер-лиги начали 28 футболистов «Рубина».

Как сообщает пресс-служба клуба, подготовительную работу к старту сезона Премьер-лиги начали 28 футболистов «Рубина» Фото: rubin-kazan.ru

Отсутствовали сразу три татарина: Камиль Муллин, Ленар Фаттахов и Эльмир Набиуллин. Кроме того, не попали на первую встречу с Рахимовым – Алан Дзагоев и Александр Беленов. По Муллину появлялась информация о переходе в «Краснодар-2», Беленов в скором времени продолжит карьеру в одном из клубов Первой лиги, а Фаттахов с большой долей вероятности останется в «Рубине-2» и через сквозную заявку будет пытаться вернуться в главную команду.

Что касается Набиуллина и Дзагоева, то их будущее зависит от решения главного тренера. Ранее сообщалось, что оба футболиста покинут «Рубин». Однако, спортивный директор клуба Эдуард Сафонов в интервью «ТИ-Спорт» предположил вариант, при котором и Алан, и Эльмир в «Рубине» все-таки останутся.

При этом на вчерашней тренировке было и пополнение. В качестве просмотрового игрока с командой занимался 20-летний полузащитник Руслан Оздоев. В минувшем сезоне молодой футболист выступал в составе ЦСКА-2, но сейчас он находится в статусе свободного агента.

Накануне же еще до тренировки футболисты «Рубина» прошли медосмотр Фото: rubin-kazan.ru

Все игроки готовы работать, травмированных нет

Накануне же еще до тренировки футболисты «Рубина» прошли медосмотр. Медицинское обследование в одной из клиник Казани прошло в 8 утра. На нем побывал и корреспондент «ТИ-Спорт». В беседе с ним все футболисты в один голос рассказывали, что очень соскучились по Казани, команде и клубной базе. Трехнедельный отпуск каждый провел по-разному, но отдохнуть успели все.

«Наша команда вышла из отпуска даже позже, чем некоторые клубы. Свой отпуск я полностью посвятил семье. Провел время с ними, отдохнули. Летние сборы мне нравятся больше, потому что мы их проводим в Казани. Целый день тренируешься, а вечером – дома, с семьей. Эмоции от возвращения в РПЛ? На душе радость и бабочки в животе», – говорит вратарь «Рубина» Юрий Дюпин.

По словам Дюпина, соглашение с «Рубином» еще не подписано, но договоренность с руководством уже есть Фото: rubin-kazan.ru

Он рассказал и подробности своего нового контракта с клубом. По словам Дюпина, соглашение с «Рубином» еще не подписано, но договоренность с руководством уже есть.

Что до самого медосмотра, то он прошел в штатном режиме. А главный врач команды Михаил Бутовский заявил, что все футболисты готовы работать в общей группе. Травмированных игроков нет.

«В конце прошлого сезона, сразу после того, как ребята отпраздновали чемпионство, им были выданы персональные программы. За индивидуальной подготовкой мы следили дистанционно. Все выполняли ту программу, которая была для них разработана. Все в штатном режиме, ребята в хорошем настроении, проходят обследование. Медицинский штаб всегда переживает за всех игроков. Мы надеемся, что все игроки основного состава с первого дня приступят к тренировкам в общей группе.

Есть ли у кого-то лишний вес? Тренерский штаб такое не поощряет. В ближайшие дни у нас будет тестирование на состав тела, и мы увидим, кто профессионал, а кто не очень. Я думаю, что все футболисты к основной части тренировочного процесса подойдут в хорошей форме», – подчеркивает Бутовский.

Теперь команде предстоит подготовка к сезону, которая продлится вплоть до первого тура чемпионата Фото: rubin-kazan.ru

В ходе сборов «Рубин» проведет 4 товарищеские игры

Теперь команде предстоит подготовка к сезону, которая продлится вплоть до первого тура чемпионата. По традиции, в ходе летних сборов «Рубин» сыграет ряд товарищеских матчей. На данный момент запланировано четыре игры.

4 июля казанцы примут челнинский «КАМАЗ», который начал свои сборы неделей ранее и уже успел провести два товарищеских матча. Далее 12 июля «Рубин» сыграет в Казани с «Крыльями Советов». Самарцы, напомним, который год подряд проводят свои сборы в столице Татарстана и преимущественно будут заниматься на стадионе «Центральный».

Еще одна встреча состоится 8 июля в Москве против «Торпедо». А завершит сборы команда Рахимова домашней игрой 16 июля. Соперник по заключительному спаррингу еще не определен. Ранее «ТИ-Спорт» сообщал, что казанцы ведут переговоры о возможной игре с «Уралом» и «Пари НН».

На первый взгляд кажется, что с календарем Рашиду Рахимову не повезло. Велик риск просесть по очкам в самом начале чемпионата Фото: rubin-kazan.ru

Тяжелый старт РПЛ и жеребьевка Кубка России

Сам же сезон стартует 21 — 23 июля. Об этом стало известно только накануне, после того, как Российская Премьер-лига на своем сайте опубликовала полный календарь предстоящего чемпионата.

Согласно нему, свое возвращение в Высший дивизион казанцы откроют поездкой в Москву на игру с «Локомотивом». Во втором матче «Рубин» сыграет в Казани с крепким «Оренбургом», а в третьем — со «Спартаком». Четвертый тур — выезд в Ростов, пятый и шестой – домашние игры с «Крыльями Советов» и «Динамо».

На первый взгляд кажется, что с календарем Рашиду Рахимову не повезло. Велик риск просесть по очкам в самом начале чемпионата. С другой стороны – а как иначе? Фаворитами по отношению к нынешнему «Рубину» выглядит больше половины команд лиги. Поэтому найти здесь какой-то оптимальный календарь применимо к казанской команде почти невозможно.

Но играть на равных, наверное, за исключением «Зенита» в чемпионате, можно со всеми. С питерским клубом «Рубин», кстати, не сыграет на групповом этапе РПЛ Кубка России. Накануне состоялась жеребьевка, по итогам которой «рубиновые» попали в группу B к «Ростову», «Локомотиву» и «Уралу», учитывая изначальный расклад по корзинам, с жеребьёвкой «Рубину» очень повезло.

Напомним, согласно новому формату Кубка России, из группы выходят три команды. Первая и вторая попадают напрямую в плей-офф Пути РПЛ, а третья – в Путь регионов. Сам же групповой этап пройдет в формате «каждый с каждым» в два круга. Ничейные результаты даже в группе невозможны – победители матчей будут определяться в сериях пенальти.