«Рубин» выиграл у ЦСКА, забив на 91-й минуте матча

Сегодня в домашнем матче чемпионата РПЛ казанский «Рубин» обыграл столичный ЦСКА. Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол был забит на 91-й минуте.

В первом тайме армейцы быстро захватили инициативу в свои руки, и уже через 13 минут добились успеха. Но арбитры сразу же отменили взятие ворот «Рубина» из-за нарушения правил. Лишь к середине первой половины встречи казанцы сумели выровнять игру и перевести ее к воротам ЦСКА. И все равно чаще и опаснее атаковали москвичи, хотя забить ни одной из команд до перерыва так и не удалось.

С начала второго тайма хозяева сразу же ринулись вперед большими силами. Очень хороший дальний удар под перекладину удался на 47-й минуте Солтмураду Бакаеву, не без труда опытнейший страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев достал мяч. Вскоре свое мастерство продемонстрировал и визави Акинфеева Юрий Дюпин.

До конца игры на поле продолжался азартный, наступательный футбол, однако бросков в створ ворот было немного. Изменить счет удалось только в компенсированное время: вышедший на замену Михаил Костюков великолепным ударом принес долгожданную побед «Рубину».

«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (0:0). Гол забил Костюков (91). Предупреждены Кварацхелия — Мухин, Заболотный, Зайнутдинов, Набабкин.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Бакаев (Мусаев, 83), Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Дрейер, Онугха (Костюков, 81). Матч против москвичей пропустил капитан «Рубина», хорватский защитник Филип Уремович.

После 13 матчей в активе казанцев стало 19 очков, седьмое место. В следующем туре, 7 ноября, в Ростове-на-Дону «Рубин» встретится с «Ростовом».