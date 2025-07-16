«Рубин» всегда ставит максимальные задачи в РПЛ» - Марат Сафиуллин о целях клуба на сезон

Фото: rubin-kazan.ru

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин высказался о задачах и целях команды на предстоящий сезон в РПЛ.

«Рубин – это не середняк, в РПЛ клуб всегда ставит максимальную задачу. Наверное, делать какие-то высокие заявления, может быть, и не нужно сейчас. Но то, что команда будет выкладываться в каждом матче, играть в каждом матче на победу и стараться занять самые высокие места по итогам сезона. Это обозначено будет. Поэтому давайте все вместе пожелаем удачи нашей команде и будем бороться за более высокие места в турнирах», – цитирует Сафиуллина корреспондент «ТИ-Спорта».

В первом туре «Рубин» на выезде встретится с «Ахматом» 20 июля.