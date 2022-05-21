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Спорт
21 мая 2022  19:01
Дамир Садриев

«Рубин» впервые в истории вылетел в ФНЛ

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«Рубин» впервые в своей истории покинул высший футбольный дивзион страны и вылетел в ФНЛ.

Произошло это после домашнего поражения казанцев «Уфе» со счетом 1:2 на поле стадиона «Ак Барс Арены» в Казани в рамках заключительного 30-го тура Российской Премьер-лиги.

По итогам 30 туров сезона 2021/22 чемпионата России «Рубин» с 29 очками занял 15-е место в турнирной таблице и отправился в зону прямого вылета. 

В свою очередь, «Уфа» с 30 очками заняла 14-е место и отправилась в зону стыковых матчей, где сыграет с «Оренбургом», занявшим 3-е место по итогам сезона в ФНЛ.

«Рубин» (Казань) – «Уфа» (Уфа) — 1:2 (1:0, 0:2)

37’ – Лисакович Виталий
54’ – Камилов Владислав
90’ – Ортиз Дилан

#фк рубин #футбол #ФК Уфа #РПЛ #ФНЛ
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