«Рубин» впервые в истории вылетел в ФНЛ

«Рубин» впервые в своей истории покинул высший футбольный дивзион страны и вылетел в ФНЛ.

Произошло это после домашнего поражения казанцев «Уфе» со счетом 1:2 на поле стадиона «Ак Барс Арены» в Казани в рамках заключительного 30-го тура Российской Премьер-лиги.

По итогам 30 туров сезона 2021/22 чемпионата России «Рубин» с 29 очками занял 15-е место в турнирной таблице и отправился в зону прямого вылета.

В свою очередь, «Уфа» с 30 очками заняла 14-е место и отправилась в зону стыковых матчей, где сыграет с «Оренбургом», занявшим 3-е место по итогам сезона в ФНЛ.

«Рубин» (Казань) – «Уфа» (Уфа) — 1:2 (1:0, 0:2)

37’ – Лисакович Виталий

54’ – Камилов Владислав

90’ – Ортиз Дилан