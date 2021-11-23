«Рубин» вырвался на четвертое место по количеству подписчиков в TikTok среди команд РПЛ

Официальный аккаунт ФК «Рубин» в TikTok сейчас насчитывает 302 тыс. подписчиков. Это четвертый результат в этой социальной сети среди команд Российской премьер-лиги.

На первом месте московский «Спартак» с 1,8 млн фолловеров, на втором — санкт-петербургский «Зенит» с 985 тыс., а третьим идет столичный «Локомотив» с 482 тыс. поклонников.

Одним из самых популярных видео в аккаунте «Рубина» стал ролик о согревании чаем, который набрал более 1,3 млн просмотров.