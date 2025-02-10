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На главную ТИ-Спорт 10 февраля 2025 10:16

«Рубин» вновь включился в борьбу за форварда Брайана Мансилью

«Рубин» вновь включился в борьбу за форварда Брайана Мансилью
Фото: fcorenburg.ru

Казанский «Рубин» снова включился в борьбу за аргентинского форварда «Оренбурга» Брайана Мансилью. Об этом сообщает инсайдерский телеграм-канал «Убойная сила».

При этом, как сообщается, казанцы занижают стоимость трансфера в отличие от первых предложений, которые «Рубин» предпринимал еще летом прошлого года. Если раньше «Рубин» наряду с «Краснодаром» предлагал 2.5 миллиона евро, то сейчас, ссылаясь на турнирное положение «Оренбурга», казанский клуб готов выложить 1 миллион, сообщает источник.

Напомним, «Оренбург» идет на последнем, шестнадцатом месте в турнирной таблице РПЛ всего с 8 очками в активе, и рискует вылететь в Первую лигу.

#фк рубин #фк оренбург
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