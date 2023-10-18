«Рубин» в зеркале цифр: что не так с командой Рахимова перед матчем с ЦСКА

Без победы над «Ахматом» «Рубин» рисковал надолго застрять в зоне возможного вылета в турнирной таблице РПЛ

Фото: ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Место в таблице – не показатель

На октябрьскую паузу в чемпионате казанский «Рубин» ушел в приподнятом настроении. Гостевая победа над «Ахматом» (1:0) пришлась очень кстати. Без нее казанцы рисковали надолго застрять в зоне возможного вылета в турнирной таблице РПЛ. Единственный мяч Николы Чумича в Грозном позволил команде Рашида Рахимова завершить условную треть чемпионата на 10-й строчке.

Впрочем, место в таблице ни о чем не говорит. Отрыв от «Факела», идущего предпоследним, составляет всего 3 очка. Одна победа воронежцев и поражение казанцев, и вот уже над «Рубином» вновь нависает угроза выбывания.

Ближайшая игра у команды – с ЦСКА, действующим обладателем Кубка России. К тому же играть предстоит в Казани. В нынешнем сезоне у подопечных Рахимова совсем не получаются домашние матчи. По набранным дома очкам «Рубин» занимает в чемпионате 15-е место из 16 коллективов. В шести играх на стадионе «Ак Барс Арена» казанцы выиграли лишь однажды, а всего набрали 5 очков.

Правда, после матча с ЦСКА в календаре «Рубина» ожидается некоторое облегчение. Следующими соперниками казанцев станут середняки и аутсайдеры лиги «Балтика», «Урал», «Сочи» и «Факел». Именно на этом отрезке, очевидно, будет решаться судьба главного тренера команды. В случае успешного выступления «Рубин» может уйти на зимний перерыв, занимая место в верхней части таблицы. В противном случае в Казани наверняка задумаются над сменой рулевого.

Если взять статистические данные, то по целому ряду показателей «Рубин» идет в числе лидеров чемпионата, несмотря на место в турнирной таблице Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Статистика – за «Рубин»

Между тем игра «Рубина» оставляет двоякое впечатление. Визуально футбол в исполнении казанцев выглядит абсолютно невзрачным. Набор очков команде дается с большим трудом. Да и набирают «рубиновые» очки в матчах с середнячками и аутсайдерами, а не в поединках с грандами. Стоит вспомнить домашние поражения от «Спартака» (1:4), «Зенита» (0:3) и «Краснодара» (0:2), а также гостевые победы над «Факелом» (1:0) и «Ахматом» (1:0).

Но если взять статистические данные, то мы получим неожиданную аномалию. По целому ряду показателей «Рубин» идет в числе лидеров чемпионата. В том числе казанцы четвертые в лиге по xPts (ожидаемым очкам – 17,10) и третьи по xGA (ожидаемым пропущенным голам – 11,96). По последнему показателю выше команды Рахимова только лидирующие в турнирной таблице «Краснодар» и «Зенит».

Исходя из данных аналитической платформы Яндекс Плюс х VSporte, казанцы находятся в пятерке лучших в лиге по количеству единоборств (1784 раза), идут вторыми по выигранным единоборствам (919) и лидируют по проценту выигранных (52%). Успешнее всего в борьбе за мяч выступает нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. На форварда приходятся более 13% от выигранных командой единоборств – 122.

Причем тренерский штаб проповедует жесткий футбол, который отражается на показателях команды по фолам. По количеству нарушений в среднем на 90 минут игры (около 14) казанцы занимают безоговорочное первое место в чемпионате. При этом «Рубин» также идет вторым по перехватам – 9,6 штук и шестым по отборам – 14,4 в среднем на 90 минут.

Единственным подобным показателем, в котором подопечные Рахимова не могут похвастаться высокими результатами, – это владение мячом. В среднем «рубиновые» контролируют мяч на протяжении 45,8% игрового времени. Меньше этого только у «Факела», «Урала» и «Пари НН».

Рашид Рахимов: «Мы пока ищем баланс, найти его всегда тяжело. Играть в атаку – это одно, обороняться – другое» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рахимов ищет баланс

Неудачи на старте сезона Рахимов объясняет нехваткой баланса в игровых действиях команды. По заверениям тренера, его игрокам не хватает полной выкладки на все 90 минут игры. В связи с этим «Рубин» хуже реагирует на переходные моменты в игре соперника.

«Мы пока ищем баланс, найти его всегда тяжело. Играть в атаку – это одно, обороняться – другое. Фазы переключения должны быть намного быстрее, чтобы контролировать переходы соперника из обороны в атаку. Пока у нас нет этого баланса на протяжении всех 90 минут. Мы будем стараться идти к этому, хотя процесс это длинный», – цитирует тренера корреспондент «ТИ-Спорт».

Кроме баланса в игре футболистам «Рубина», кажется, не хватает концентрации. Этим можно объяснить проблемы с реализацией моментов у чужих ворот и допущением грубых ошибок на собственной половине поля. С учетом всех вышеприведенных показателей никак не коррелируются всего 11 забитых и аж 20 пропущенных голов.

Плохая реализация ударов, возможно, связана с тем, что «рубиновые» чаще других атакуют издали Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По реализованным моментам в среднем на 90 минут (29%) «Рубин» занимает место в топ-4 худших команд лиги. При этом по ударам (здесь и далее данные приведены в пересчете на среднее за 90 минут) казанцы идут третьими – 11,8, по ударам в створ – восьмыми (4,0).

Столь плохая реализация ударов, возможно, связана и с тем, что «рубиновые» чаще других атакуют издали. Казанцы – третьи в чемпионате по попыткам ударить из-за штрафной (5,6 удара). А ведь уже доказано на практике, что удары с большого расстояния гораздо реже приводят к забитым голам. Из пределов штрафной у казанцев приходятся 7,1 удара (седьмой результат), 0,7 – из вратарской (12-е место).

Больше всего «Рубин» атакует ворота соперников после атакующих комбинаций (8,9 в среднем, восьмой показатель в РПЛ). При этом клуб лидирует по ударам после розыгрыша стандартных положений (3,8 раза) и идет в топ-5 по ударам после контратак (0,5).

Очевидно, что реализация, напрямую, связана с качеством создаваемых моментов. Именно в этом компоненте казанцам предстоит прибавить, если в клубе хотят улучшить позиции в чемпионате. Прямо сейчас по ожидаемым голам (система xG) команда идет на восьмом месте. И нельзя сказать, что подопечные Рахимова на более длинной дистанции придут к более высокому среднему значению.

Александр Айбатов: «Всё потихоньку приходит, ребята адаптируются. Наверное, все видят, что мы прибавляем» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Никто от своих слов отказываться не собирается»

Между тем последние две победы в трех матчах чемпионата прибавили уверенности боссам «Рубина». На днях гендиректор Александр Айбатов вновь подтвердил намерение клуба вернуться в число лучших команд России.

«Так и есть, никто от своих слов отказываться не собирается. Но не все сразу. «Рубин» начинал сезон практически тем же составом, которым поднялся из Первой лиги. Все потихоньку приходит, ребята адаптируются. Наверное, все видят, что мы прибавляем. Не всегда удачные действия выливались в результат, к сожалению, но по игре и впечатлениям можно сказать, что процесс идет», — сказал Айбатов «Матч ТВ».

Эти слова вызывают у многих экспертов лишь улыбку. Игра «Рубина» далека от идеала. Даже победы над «Факелом» и «Ахматом» были добыты с большим трудом. Но статистические цифры упрямо твердят обратное. Что в итоге окажется более правдивым, сможем узнать только спустя время. И матч с ЦСКА должен стать первым доказательством в пользу одной из сторон.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»