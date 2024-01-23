«Рубин» в Турции: кто удивил Рахимова, как играют новички, когда ждать трансфер из Европы

Фото: rubin-kazan.ru

Дебютный матч «Рубина» в 2024-м году

«Рубин» продолжает подготовку в Турции к весенней части сезона. Казанские футболисты в полном составе собрались в Белеке еще 15-го января, но все это время лишь тренировались. Первая полноценная проверка команды Рашида Рахимова прошла 22-го января. В соперниках – сербский клуб «Напредак».

За день до товарищеской игры Белек накрыл сильный ливень, из-за чего команде даже пришлось перенести одну из вечерних тренировок. В целом же, погода на побережье Средиземного моря, была «футбольная» и максимально способствовала рабочей атмосфере.

Зато в день матча климат не подвел. Команда по плану провела утреннюю предыгровую тренировку и примерно за час до матча подошла к тренировочному полю отеля «Regnum». Пока Юрий Дюпин феерил на разминке, команда слушала указания ассистентов Рашида Рахимова.

Сам же главный тренер прибыл на игру одним из последних – за несколько минут до стартового свистка. Наставник сходу раздал задачи своим подопечным, на сербском языке поприветствовал главного тренера соперника и перекинулся шутками со скамейкой запасных, на которой сидели те, кто участие в матче точно не примет – Дарко Йевтич, Мацей Рыбус и Угочукву Иву. Все трое продолжают восстанавливаться после прошлогодних травм.

Фото: rubin-kazan.ru

Стартовый состав «Рубина», тем временем, сюрпризами не изобиловал. Из интересного, разве что, нахождение на позиции центральных защитников Валентина Пальцева и Леона Мусаева. Для Мусаева, к слову, эта игра стала первой почти за полтора года. Последний раз Леон выходил на поле еще в сентябре 2022-го года, когда получил в Ярославле травму крестообразных связок.

Два разных тайма

«Первые 15 минут! Давай, давай, давай!». Несмотря на заряд энергии от Рашида Рахимова сразу после стартового свистка, дебют у футболистов «Рубина» не задался. Мяч у казанской команды попросту не держался, а все идеи в атаке сводились к банальным забросам на Джоэля Фамейе, выполнявшего в составе первого тайма роль главного наконечника.

Более того, по прошествии тех самых 15 минут, «Рубин» пропустил. Совместная ошибка Ильи Рожкова и Олега Иванова привела к потере мяча и быстрому голу от сербской команды. Этот пропущенный мяч стал неким «триггером», после которого «Рубин» завелся.

Можно сколько угодно говорить о неважности результатов товарищеских матчей, но проигрывать не любит ни один спортсмен. По крикам и общему поведению футболистов было очевидно, что «рубиновых» такое не устраивает.

Фото: rubin-kazan.ru

На 27-й минуте затяжная атака казанцев в штрафной «Напредака» завершилась голом Александра Ломовицкого. Да, через 5 минут грубая ошибка центральных защитников «Рубина» вновь восстановила «статус-кво» – 1:2. Но так или иначе, вся вторая половина первого тайма была подчинена казанцам. Другое дело, что реализовать задуманное у команды никак не удавалось.

Во втором тайме тренерский штаб произвел сразу 10 замен. Единственным, кто провел на поле все 90 минут оказался Валентин Пальцев. Говорить о том, насколько второй состав «Рубина» выглядел сильнее и предпочтительнее первого, даже не приходится. Стоит лишь сказать, что вторые 45 минут казанцы выиграли со счетом 4:0, хотя могли забивать намного больше.

У «Рубина» во второй половине игры отличились Касра Тахери, Мирлинд Даку и Дмитрий Кабутов. Еще один мяч сербы срезали в свои ворота после прострела Лазара Ранджеловича. Итоговый счет – 5:2. Судя по всему, Рашид Маматкулович остался доволен как результатом, так и игрой. В свою очередь, редкие ошибки своих подопечных наставник списал на недостаток игровой практики и тренировочный режим.

«Почему провели два разных тайма? Сложно сказать, все равно определенная усталость присутствует. В первом тайме ребята очень старались. Видно было, что реакция на многие моменты была запоздалая. Но это ни о чем не говорит. Это нормально, просто игровой практики еще не хватает. Пока рано говорить о функциональном состоянии, потому что мы провели два объемных цикла работы», – оценил игру команды Рахимов.

Дебют Пальцева и Тахери

Особое внимание в игре, само собой, было приковано к просмотровым футболистам. Таковых в составе «Рубина» на матч с «Напредаком» оказалось двое – россиянин Валентин Пальцев и иранец Касра Тахери. Номинально оба игрока являются представителями линии нападения, но в товарищеской игре каждый выполнял разные функции.

«Челнинский универсал», коим уже успели прозвать Пальцева в Казани, оказался еще более универсальным. Если на заре своей карьеры Валентин играл на позиции центрфорварда и атакующего полузащитника, то в последние месяцы в «КАМАЗе» он и вовсе перепрофилировался из крайнего защитника в центрального. К слову, на позиции центрдефа Пальцев провел и свой дебютный матч за «Рубин».

В первом тайме Валентин в трио с Александром Мартыновичем и Леоном Мусаевым выступал в роли самого центрального в линии. Учитывая адаптацию и уровень партнеров, свои первые 45 минут в футболке «Рубина» Пальцев провел не без ошибок. Во втором же тайме, когда состав казанцев стал больше походить на основной, а в тройку защитников к Валентину добавились Игор Вуячич и Урош Дрезгич, россиянин стал действовать на порядок увереннее.

Однако, критически оценивать игру просмотрового футболиста по 90 минутам еще рано. Подобного мнения придерживается и главный тренер команды Рашид Рахимов.

«Пальцев? Ещё рано об этом говорить, давайте посмотрим дальше. Все работают, находятся под нагрузками. Поэтому не хочу никого выделять. На тренировках нет вопросов ни к одному футболисту», – оценил игру Валентина главный тренер.

Фото: rubin-kazan.ru

Что касается второго «новичка», то ему выпала честь выйти на поле лишь на вторые 45 минут. С 17-летним иранцем Касрой Тахери казанская публика еще не знакома, но журналисты игру молодого таланта воочию уже видели. Впервые в расположении «Рубина» Тахери появился еще осенью, когда все также находился в клубе на просмотре.

После этого футболист временно покинул Казань, чтобы выступить на чемпионате мира U-17 в Индонезии. Там в составе молодежной сборной Ирана Касра дошел до 1/8 финала, по пути минимально уступив Англии и победив Бразилию. Примечательно, что в игре с Бразилией Тахери стал героем встречи, выйдя на замену при счете 0:2 и оформив «гол+ассист». Как итог, победа Ирана – 3:2.

Как уже можно понять, Касра – игрок не простой, и для своего возраста в чем-то даже феноменальный. В Иране его уже называют наследником Сердара Азмуна, а сам же футболист считает образцом для подражания Криштиану Роналду. По манере игры 17-летний Тахери ростом 1,86 м, действительно, похож и на того, и на другого. Как минимум, голевое чутье у него точно имеется.

Свой первый гол в футболке «Рубина» Касра забил уже спустя 9 минут после выхода на поле, отправив мяч в пустые ворота после штанги Даку. Справедливости ради, после гола Тахери временно ушел с радаров, но в конце игры снова проявил себя парочкой финтов и неплохих разрезающих передач.

Рашид Рахимов в свойственной себе манере отдельно выделять форварда не стал. Но чуть позже все-таки высказался, что оказался доволен игрой иранца и даже в какой-то степени был ею удивлен.

Фото: © «Татар-информ»

Когда ждать в «Рубине» Шаханбаджая?

Вполне возможно, что игрой Тахери оказались впечатлены и другие гости, прибывшие взглянуть на первую товарищескую игру «Рубина». В Белеке присутствовал и спортивный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, который в перерыве очень тепло пообщался с Рашидом Рахимовым, и функционеры других команд, вероятно, просматривавшие «для себя» кого-то из резервистов «Рубина».

Выделялась на этом фоне делегация из словенского клуба «Мура», также проводящая свои зимние сборы в Турции. После игры боссы «Муры» и «Рубина» встретились на кромке поля и долгое время что-то обсуждали. Вполне вероятно, речь шла о деталях трансфера австрийского форварда команды Дардана Шаханбаджая, который очень близок к переходу в «Рубин». По информации «ТИ-Спорт», трансфер официально может быть оформлен уже до конца этой недели.

Впервые слухи о возможном переходе 22-летнего австрийца появились еще неделю назад. С того момента «Рубин» серьезно продвинулся в переговорах, сумел убедить в правильности выбора «Муру» и футболиста, а также выиграл конкуренцию за Шаханбаджая сразу у нескольких команд Европы.

Главное, что нужно знать о футболисте с трудновыговариваемой фамилией, так это то, что он является экс-партнером и близким товарищем Мирлинда Даку. Так что подобное усиление может отлично сказаться не только на командных результатах, но и на результативности албанца, который в этом сезоне хоть и выступает ярко, но всей своей потенциальной результативности пока никак показать не может.

Фото: nsmura.si

В минувшем сезоне Мирлинд и более молодой Дардан бок о бок выступали за «Муру», а после ухода Даку в «Рубин» австриец раскрылся в Словении еще сильнее. В сезоне 2023/24 в его активе 7 голов и 3 ассиста в 19 матчах. В этом смысле невысокий, но быстрый и резвый Шаханбаджай может отлично вписаться в нынешнюю схему «Рубина» с двумя форвардами и хорошо дополнить игру Даку.

Что дальше?

Говоря о дальнейших планах «Рубина» на сборах, то ближайшие несколько дней команда будет готовиться в традиционном цикле из двух тренировок в день и завершит первый сбор товарищеским матчем против софийской «Славии» 26-го января. После этого футболисты, тренеры и персонал временно покинут Турцию и вернутся обратно уже 30-го января, начав второй цикл сборов матчем с другим болгарским клубом – «Ботевом».

После игры главный тренер «Рубина» объяснил выбор соперников в товарищеских матчах, а также заявил, что не имеет вопросов к своим подопечным на тренировках.

Рашид Маматкулович, на зимних сборах «Рубин» проведет немало спаррингов против иностранных команд. Чем был обусловлен выбор соперников: исходя из стиля или же выбирали тех, кто свободен?

В выборе соперников мы отдавали предпочтение иностранным командам, если есть возможность с ними сыграть. Это другой футбол, другая школа, другие чемпионаты. Наши команды мы хорошо знаем, а в случае с иностранными соперниками нужно готовиться к игре и показывать себя.

Если вкратце, то как оцениваете работу команды на этих сборах?

Все работают в тренировочном процессе очень хорошо и к игрокам нет вопросов. Видно, что очень тяжело, но для того и сборы, чтобы было тяжело», – подытожил Рахимов.