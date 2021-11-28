«Рубин» в третий раз стал обладателем премии League Fair play в РПЛ

Владимир Васильев

Сегодня казанский ФК «Рубин» получил приз League Fair play по итогам октября. За четыре года существования премии команда из столицы РТ удостоилась награды в третий раз. Кубок в виде рукопожатия с лентами перед началом матча «Рубин» — «Динамо» вручили капитану казанской команды Филипу Уремовичу.

«В футболе существует методика УЕФА по проведению итогов по принципу Fair play. Мы вручаем ее с 2017 года, и очень ей довольны. Она объективна, позволяет понять, как клуб работает с болельщиками, прессой и своими футболистами», — отметил исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан.

Приз вручается раз в месяц. Оцениваются шесть параметров: зрелищность игры, поведение болельщиков, представителей команд, отношение к судьям, сопернику, а также красные и желтые карточки. Команда, которая набирает наибольшее количество баллов, получает приз. В октябре этого года награду заслужил казанский ФК «Рубин».

Знаменательно, что награду вручили клубу именно перед матчем с «Динамо», которое получило аналогичную награду в сентябре.

«На мой взгляд премия замечательно подчеркивает необходимость честной игры. Мы уже в третий раз получаем приз. Хочу поздравить команду и клуб, они заслужили эту награду», — заявил исполнительный директор ФК «Рубин» Константин Дзюба.

Он также прокомментировал эпизод, за который один из тренеров «Рубина» Олег Кузьмин получил четырехматчевую дисквалификацию. По его мнению, ситуация, произошедшая в матче с «Сочи», гиперболизирована и не стоила удаления.