«Рубин» в середняках, претензий к Рахимову нет: вопрос – куда дальше двинется клуб?

Команда уходит в отпуск, расположившись в середине таблицы РПЛ. Лето, осень и небольшой кусочек зимы в РПЛ показали, что Рашид Рахимов исправно выполняет задачи руководства. Но по пути ли «Рубину» с этим тренером в долгосрочной перспективе? Разбирается «ТИ-Спорт».





«Рубин» уходит на зимний перерыв на 8-м месте турнирной таблицы российской Премьер-лиги

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» закрепился в середняках РПЛ

«Рубин» уходит на зимний перерыв на 8-м месте турнирной таблицы российской Премьер-лиги. Казанцы лишь по разнице мячей пропустили вперед «Ростов». У обеих команд по 26 очков. По сути, РПЛ можно условно разделить на три группы. В первой – шестерка богатых фаворитов: «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА. В целом из года в год именно они разыгрывают между собой места в топ-6 российского чемпионата. Да, в отдельные сезоны в эту компанию врывались те же «Рубин» и «Ростов». Но в целом тенденция понятна.

Во второй группе твердые середняки. В лидеры не рвутся, всерьез на вылет из РПЛ не претендуют. Ну и в третьей – команды условно с 11-й по 16-ю, которые каждый сезон борются за выживание, периодически вылетая в Первую лигу и возвращаясь обратно.

«Рубин» второй сезон подряд привязан ко второй группе. Более того, казанцы лидеры в ней. И это, пожалуй, главное достижение Рашида Рахимова за три года работы в Казани. Причем для казанцев это явно не потолок. Такого мнения придерживаются и эксперты. Например, бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов.

«Нет, это не потолок. Нужна командная мысль, и она сегодня совершенствуется. Команда поймала коллективную мысль и взлетает наверх. Примеры есть не только в ведущих командах. У «Ростова» период был, когда они очень красиво играли. Почему бы не взлететь «Рубину»? Основа к этому есть. Характер и бойцовские качества – это основа, на которую надо настроить все остальное», – сказал эксперт корреспонденту «ТИ-Спорта».

В условиях отсутствия амбициозных задач Рашид Рахимов выглядит идеальным вариантом Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для нынешнего «Рубина» Рахимов – идеальный вариант

Но сможет ли Рахимов обеспечить качественный рывок? Напомним, 59-летнего таджикского специалиста назначили главным тренером «Рубина» 12 апреля 2023 года. На этом посту он сменил Юрия Уткульбаева, который буквально мучился со звездным (по меркам Первой лиги) составом «Рубина». Рахимов внешне очень легко выполнил задачу, выведя «Рубин» в РПЛ с первого места в Первой лиге.

Перед стартом сезона в элите российского футбола были сомнения, сможет ли Рахимов успешно работать с казанской командой в Премьер-лиге. Но тренер как минимум справился. Команда завершила сезон на восьмом месте, российскому чемпионату открыли талант Мирлинда Даку и еще ряда интересных футболистов. В прошлом сезоне отдельно запомнилась казанским болельщикам выездная победа (2:1) «Рубина» над бессменным чемпионом последних лет – питерским «Зенитом».

В межсезонье более высоких задач перед «Рубином» не ставили. Логика в таком решении есть. Все же еврокубки для российских клубов пока закрыты, а у футбольной Казани нет таких спонсоров, как у того же «Зенита» или «Спартака». Логично «подкопить жира» к моменту снятия футбольных (да и вообще спортивных) санкций.

В условиях отсутствия амбициозных задач Рашид Рахимов выглядит идеальным вариантом. Если отбросить такие эфемерные понятия, как «зрелищный / интересный футбол», то этот тренер дает чуть ли не максимально возможный результат по соотношению денег к месту в таблице. При нем «Рубин» может не волноваться за сохранение прописки в РПЛ и быть лидером среди всех середняков.

В текущем чемпионате на домашние матчи «Рубина» ходит на четверть больше (прирост + 25%) болельщиков, чем в прошлом сезоне Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Прирост болельщиков и знаковый визит Минниханова на футбол

Казалось бы, достижение не слишком великое. Однако времена Леонида Слуцкого и Рустема Сайманова показали, что и вылететь из элиты можно. Так что не будем принижать заслуги Рашида Рахимова и менеджмента команды во главе с президентом клуба Маратом Сафиуллиным.

Да и мантра про «отсутствие зрелищного футбола» цифрами, как говорится, не бьется. В текущем чемпионате на домашние матчи «Рубина» ходит на четверть больше (прирост + 25%) болельщиков, чем в прошлом сезоне. Видимо, не такой уж и скучный футбол у Рахимова? Понятно, что маркетинговые службы клуба активизировались, но главное действо в футболе все же показывают на газоне.

Были у «Рубина» в этом сезоне и политические свершения. Впервые с 2020 года в этом сезоне на футбол пришел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В компании босса «Газпрома» Алексея Миллера он увидел крупное поражение (0:4) казанцев от питерского «Зенита».

Но счет на табло – это уже детали. Руководитель республики публично сходил на матч «Рубина» после долгого перерыва. А это – сигнал.

Роман Шаронов: «Рубин» был в топах чемпионата России. Всегда ставил задачу бороться за самые высокие места» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Задержится ли «Рубин» в середняках?

К слову об очных противостояниях с топ-клубами. В этом сезоне у казанцев пока не получилось ни в одном матче с топ-6 чемпионата добиться победы. И это тревожный симптом, который говорит, что на таком уровне Рашиду Рахимову попросту нечего противопоставить оппонентам.

А ведь в Татарстане нельзя представить картину, при которой спрос с «Рубина» не повысится. Команда является двукратным чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка (дважды) России. Клуб в свое время успешно представлял Россию и в еврокубках. Такая команда вечно в середняках ходить не будет. Как заявил нашему корреспонденту бывший главный тренер и капитан «Рубина» Роман Шаронов, позиция «Рубина» в качестве середняка российского чемпионата вызывает большие вопросы.

«Рубин» был в топах чемпионата России. Всегда ставил задачу бороться за самые высокие места. Сейчас я не знаю, какие амбиции у руководства клуба, чтобы бороться. Судя по всем высказываниям, в команде довольны местом где-то в середине таблицы. Но для меня «Рубин» входит в топ-клубы России, но в данный момент превратился в середняка. Думаю, это не радует настоящих болельщиков», – заявил «ТИ-Спорту» Шаронов.

Наш собеседник также напомнил, что в России только «Рубин» и питерский «Зенит» выиграли в России все титулы из числа команд за пределами Москвы. Была еще в далекие 90-е «Алания», но она ограничилась одним чемпионством, а кубки не выигрывала. Напомним, что у Казани есть все титулы, а чемпионств – два.

В этом сезоне у казанцев пока не получилось ни в одном матче с топ-6 чемпионата добиться победы. И это тревожный симптом, который говорит, что на таком уровне Рашиду Рахимову попросту нечего противопоставить оппонентам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подходит ли Рахимов для топ-клуба?

Подходит ли для подобных задач Рахимов? Вся его тренерская карьера показывает, что этот специалист успешно работает только с середняками. Так было в «Амкаре» и «Тереке» (ныне «Ахмат»). Судьба предоставила большой шанс Рахимову в 2007 году, когда он возглавил московский «Локомотив».

Ничего хорошего из этой истории не вышло. «Железнодорожники» закончили сезон вне топ-6 (седьмое место) и провалили старт следующего сезона. 28 апреля 2009 года Рахимова уволили. Помимо результата та команда запомнилась невзрачной игрой в атаке. И это при том, что у «Локо» был вполне приличный состав. О том периоде с «ТИ-Спортом» своими воспоминаниями поделился Ринат Билялетдинов.

«Я был в «Локомотиве», когда Рахимов работал с главной командой. Я возглавлял тогда молодежную команду. В принципе, все было нормально. Команда Рахимова добротно играла, но, возможно, нехватка была в атакующих действиях. Сычев после серьезной травмы, полученной в Казани с разрывом крестообразных связок, долго восстанавливался. Атакующий потенциал был недостаточен для того, чтобы залететь на самый верх. А та команда была не самой слабой для борьбы за призовую тройку», – считает он.

Ринат Билялетдинов: «Состав игроков может подбираться под главного тренера или под философию клуба» Фото: © «Татар-информ»

С одной стороны, это было очень давно, а хорошие тренеры не стоят на месте. Но с другой стороны, футбол Рахимова с тех пор не особо поменялся. Это все тот же системный не яркий рисунок игры. Способен ли тренер перестроиться под решение больших задач в РПЛ? Доподлинного ответа на этот вопрос нет. Дать ли шанс? Рано или поздно этот вопрос точно возникнет у высшего руководства «Рубина». Свое мнение о принципах постройки футбольного клуба нам рассказал Роман Шаронов.

«Состав игроков может подбираться под главного тренера или под философию клуба. Во втором варианте при назначении нового специалиста достаточно лишь точечной перестройки состава, а не глобальной, как зачастую происходит в командах, в которых тренер формирует трансферную политику. Как сейчас устроено в «Рубине», я не знаю. Но я не понимаю, почему тот же воспитанник казанского клуба Агапов сейчас играет в ЦСКА. Вернее, почти не выходит на поле, конкуренцию там проиграл», – поделился мнением тренер.

Резюмируя, в «Рубине» должны определить стратегический план развития. Место в середняках РПЛ у Казани уже есть. А что дальше?