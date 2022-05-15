«Рубин» в рамках 29-го тура РПЛ сыграет на выезде с «Уралом»

«Рубин» и «Урал» проведут в Екатеринбурге матч 21-го тура Чемпионата России по футболу.

В двух предыдущих играх чемпионата казанский клуб потерпел два поражения: 0:6 от «Сочи» и 0:1 от «Локомотива». В свою очередь, уральцы за этот же отрезок проиграли «Спартаку» со счетом 1:3 и одержали верх над «Динамо» (2:3).

Стоит отметить, что в матче первого круга «Рубин» победил «Урал» со счетом 4:0. Хет-триком в своей первой игре за клуб отметился экс-нападающий казанцев Андерс Дрейер.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Колобаев; делегат РПЛ – Владислав Барановский.

После 29 туров «Рубин» с 29 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. «Урал» с 27 очками располагается на 14-й строчке. В случае победы, уральский клуб может опередить команду Леонида Слуцкого и приблизить ее к зоне вылета.

Игра состоится на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге сегодня в 14:00 по московскому времени.