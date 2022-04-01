«Рубин» в рамках 23-го тура РПЛ примет дома подмосковные «Химки»

В пяти предыдущих официальных играх 2022 года казанский клуб одержал две победы и потерпел три поражения. Последний проигрыш «Рубина» в рамках чемпионата оказался разгромным — 1:6 против ЦСКА.

Химчане в свою очередь не проигрывают на протяжении двух матчей к ряду — ничья (0:0) с «Сочи» и победа (1:0) над «Уралом». И хотя казанцы идут на 10-м месте, а «Химки» — на последнем, 16-м, команды разделяют всего 7 очков.

Стоит отметить, что в составе «Рубина» участие в матче примет лишь один иностранец — тунисский защитник Монтассар Тальби. Ранее официально контракты с «Рубином» приостановили пять легионеров: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Сильвие Бегич и Хвича Кварацхелия. Полузащитники Оливер Абильдгор и Хван Ин Бом пропустят игру из-за повреждений.

Матч в Казани рассудит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» сегодня в 19.00 по московскому времени.