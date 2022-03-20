«Рубин» в рамках 22-го тура РПЛ сыграет в Москве против ЦСКА

«Рубин» и ЦСКА проведут в Москве матч 22-го тура Чемпионата России по футболу.

В четырех предыдущих официальных играх в нынешнем году казанский клуб одержал две победы над «Ахматом» и «Ротором» с одинаковым счетом 2:1, а также дважды уступил «Зениту» (2:3) и «Ростову» (1:2). В свою очередь, армейцы после зимней паузы одержали четыре победы подряд.

Стоит отметить, что бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после возвращения в Россию не проиграл ни одного матча армейскому коллективу: три победы и две ничьи в пяти матчах.

Напомним, ранее три легионера «Рубина» Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович и Филип Уремович приостановили контракты с клубом до лета 2022 года. Кроме того, стало известно, что Россию также покинул полузащитник казанцев Оливер Абильдгор.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» представила, каким будет состав «Рубина», если его покинут все иностранцы клуба.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня в 14:00 по московскому времени.