«Рубин» в рамках 21-го тура РПЛ примет дома «Ростов»

«Рубин» и «Ростов» проведут в Казани матч 21-го тура Чемпионата России по футболу.

В трех предыдущих официальных играх в нынешнем году казанский клуб одержал две победы над «Ахматом» и «Ротором» с одинаковым счетом 2:1, а также уступил «Зениту» (2:3). В свою очередь, ростовчане этой весной сыграли лишь один матч, проиграв «Сочи» со счетом 0:1.

Напомним, ранее три легионера «Рубина» Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович и Филип Уремович приостановили контракты с клубом до лета 2022 года. Ранее «Татар-информ» представил, каким будет состав казанцев, если клуб покинут все иностранцы клуба.

Стоит отметить, что для «Ростова» игра в Казани станет первой после возвращения на тренерский мостик Валерия Карпина.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Игра состоится на стадионе «Ак Барс Арена» сегодня в 19:00 по московскому времени.