«Рубин» в фаворе, «Ак Барс» – №1: кто помогает Минниханову развивать спорт в Татарстане

Рустам Минниханов накануне провел третью предсезонную встречу с казанским «Рубином», начиная с 2023 года. Какие взаимоотношения у Раиса Татарстана с футбольной командой, хоккейным «Ак Барсом» и другими ведущими клубами республики, а также структура симбиоза власти, бизнеса и спорта в Татарстане – в материале «ТИ-Спорта».





Рустам Минниханов: «Вы наша команда, «Рубин» – это наш бренд, достойный бренд. Хаерле сагатьте, в добрый час!»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Рубин» – это наш бренд, достойный бренд»

В воскресенье, 20 сентября, казанский «Рубин» начинает новый сезон чемпионата России по футболу выездным матчем в Грозном против местного «Ахмата». Начало игры в 20:30 по московскому времени. А в среду Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с тренерским штабом, руководством и игроками «Рубина» на базе футбольного клуба.

«Считаю, что у нас неплохой результат, исходя из наших позиций. Но мы будем работать и дальше. Вы видите, насколько командная и системная работа идет в части формирования инфраструктуры. Вы видите работу тренерского штаба, работу клуба в части привлечения болельщиков. Вы наша команда, «Рубин» – это наш бренд, достойный бренд. Хаерле сагатьте, в добрый час!» – обратился Раис республики к команде.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с тренерским штабом, руководством и игроками «Рубина» на базе футбольного клуба Фото: rais.tatarstan.ru

Напомним, что 2 июня Рустам Минниханов уже встречался с Рашидом Рахимовым и выслушал отчет главного тренера «Рубина» по прошлому сезону. В частности, специалист сообщал, что Минниханов поручил не продавать игроков, а выстраивать команду. Такую позицию татарстанский лидер высказал на фоне слухов о продаже лидера атак команды Мирлинда Даку. В итоге форвард продлил контракт с «Рубином» до 2029 года.

В среду Рахимов поблагодарил Минниханова и президента «Рубина» Марата Сафиуллина за поддержку. Но заявил, что этого мало, что казанский клуб не должен останавливаться на достигнутом.

«У нас есть хорошая поддержка, есть все возможности, поэтому каждый, начиная от меня и заканчивая всеми остальными работниками, должен держать планку, мы должны двигаться вперед. Еще много впереди таких шагов», –заметил Рахимов.

Рашид Рахимов: «У нас есть хорошая поддержка, есть все возможности, поэтому каждый, начиная от меня и заканчивая всеми остальными работниками, должен держать планку, мы должны двигаться вперед» Фото: rais.tatarstan.ru

От «частной лавочки» до серьезной системы управления в «Рубине»

Эта встреча Минниханова с «Рубином» закрепляет относительно новый тренд в спортивной табели о рангах республики. Она стала лишь третьей, начиная с сезона 2023/2024, когда команда Рашида Рахимова победила в чемпионате Первой лиги и вернулась в РПЛ.

Интересно, что с клубом во времена Рустема Сайманова и Леонида Слуцкого Раис республики такие встречи не практиковал. «Рубин» позиционировал себя частным клубом, а вел свои дела скорее в формате «частной лавочки». Итогом этой работы и стал позорный (назовем вещи своими именами) вылет в «пердив».

Причем заметим, что власти республики не стали рубить с плеча и дали время Сайманову и компании исправить ошибки. Однако даже в Первой лиге игра «Рубина» поначалу не радовала. Тут уже республика не могла не вмешаться. В результате кадровых и юридических рокировок «Рубин» вернулся под власть республики. Хотя спонсор и остался прежним – СИБУР.

«Рубину» удалось за короткое время наладить управленческую структуру в клубе. Сейчас невозможно представить, что ключевые решения в казанской команде могут приниматься силами парочки людей, как это было у Слуцкого и Сайманова. В состав правления команды вошли люди с колоссальным влиянием в республике.

Прежде всего, речь о вице-премьере РТ, руководителе Аппарата Кабмина РТ Шамиле Гафарове, который специализируется на самых сложных вопросах во властных структурах республики. А президентом клуба стал руководитель УФНС по РТ Марат Сафиуллин. В правлении «Рубина» также состоят такие фигуры, как экс-глава МВД по РТ Артем Хохорин и бывший начальник Управления ФСБ по РТ Александр Гусев.

Именно в бытность последнего президентом «Рубина» (2005-2011) клуб добился максимальных результатов. Завоевал два золота РПЛ и громко пошумел в Европе, обыграв «Барселону», «Атлетико», «Тоттэнхем» и других грандов европейского футбола. Отметим еще и тот факт, что Гусев продолжает работать в спорте, возглавляя Федерацию футбола РТ.

Столь представительная команда быстро стабилизировала все процессы в «Рубине». Команда перестала метаться из крайности в крайность и последовательно развивается, улучшая свои результаты от года в год. Понятно, что сейчас команде Рашида Рахимова пора двигаться дальше, не задерживаясь в середняках российского футбола. Но это история для отдельного материала.

С «Ак Барсом» Рустам Минниханов встречается ежегодно и не один раз. Эти встречи в разное время проходили на базе хоккейного клуба и на «Татнефть-Арене» Фото: rais.tatarstan.ru

Почему «Ак Барс» остается фаворитом Минниханова

Так или иначе, положительные изменения в «Рубине» сказались и на внимании Рустама Минниханова к команде. Ранее Раис Татарстана регулярно проводил предсезонные встречи лишь с одной командой – хоккейным «Ак Барсом», который давно застолбил за собой статус главной визитной карточки Татарстана в клубном спорте России. Когда-то и «Рубин» был близок к этому, но не удержался надолго в топ-клубах отечественного футбола.

С «Ак Барсом» же Рустам Минниханов встречается ежегодно и не один раз. Эти встречи в разное время проходили на базе хоккейного клуба и на «Татнефть-Арене». Татарстанский лидер лично напутствует команду не только перед стартом каждого сезона, но и каждой весной перед стартом плей-офф Кубка Гагарина.

Рустам Минниханов не занимает в «Ак Барсе» должностей, но встречи проходят регулярно. Во-первых, это подчеркивает особый статус хоккейной команды в Татарстане. А во-вторых, Раис республики сам любит хоккей и играет в него на высоком уровне.

Рустам Минниханов не занимает в «Ак Барсе» должностей, но встречи проходят регулярно Фото: ak-bars.ru

Об уровне: одна из самых примечательных игр Минниханова состоялась 7 октября 2015 года. Тогда лидер Татарстана вышел на лед вместе с Владимиром Путиным в день рождения Президента страны. Тот матч был приурочен к открытию нового сезона Ночной хоккейной лиги (НХЛ).

Помимо Путина, с Миннихановым вышли на лед звезды российского хоккея: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Валерий Каменский, Александр Могильный, Алексей Жамнов и другие. А также на тот момент министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, бизнесмены Геннадий Тимченко, Борис и Аркадий Ротенберги.

Мастер спорта международного класса по автогонкам

Помимо «Ак Барса» и «Рубина», Рустам Минниханов проводит регулярные встречи с командой «КАМАЗ-мастер». Они проходили в основном перед участием гоночной команды Татарстана в крупнейших ралли-рейдах – «Дакар» и «Шелковый путь».

Например, в этом году Минниханов уже осматривал спортивные грузовики и тестировал исторические модели. Есть здесь и исторический контекст. Как известно, Раис Татарстана является мастером спорта международного класса по автоспорту. Более того, в нулевых он сам участвовал в гонках за команду «КАМАЗа». В частности, он одержал ряд побед в ралли-рейдах «Вызов пустыне» в ОАЭ. Поэтому личная связь татарстанского лидера с гонками и определяет его особое внимание к «КАМАЗ-мастеру».

Рустам Минниханов проводит регулярные встречи с командой «КАМАЗ-мастер» Фото: rais.tatarstan.ru

Говоря о сильнейшей гоночной команде мира в классе грузовых автомобилей, нужно отметить и большой вклад гендиректора компании «КАМАЗ» Сергея Когогина и многолетнего руководителя команды «КАМАЗ-мастер» Владимира Чагина.

Но вернемся к татарстанскому лидеру. По отношению к остальным командам республики у Минниханова есть так называемая база. Он традиционно чествует все клубы республики, ставшие призерами в национальных чемпионатах или европейских соревнованиях. Чаще всех в Казанском Кремле по столь приятным поводам присутствовали волейбольный «Зенит-Казань» – безусловный гегемон российского волейбола – и «Динамо-Ак Барс», 22-кратный чемпион по хоккею на траве.

Политический ландшафт спорта в Татарстане

При этом де-юре и де-факто Рустам Минниханов занимает равноудаленную позицию относительно татарстанского спорта. Его миссия была в другом. Все самые статусные международные соревнования, которые приняла Казань, «привез» в столицу Татарстан руководитель республики. В этом списке, конечно же, Универсиада-2013, ЧМ-2018 и Кубок конфедераций по футболу, Игры стран БРИКС.

Также татарстанский лидер создал и отточил сбалансированную систему, при которой большинство видов спорта (как командных, так и индивидуальных) получали должное финансирование и внимание от властей и спонсоров.

Практически за каждым видом спорта в Татарстане закреплены видные политические деятели или представители крупного бизнеса. Разберем политический ландшафт спорта в Татарстане детально.

«Татнефть» обеспечивает все интересы казанского «Ак Барса» и хоккейного юго-востока республики Фото: ak-bars.ru

«Татнефть», Наиль Маганов

Эта компания обеспечивает все интересы казанского «Ак Барса» и хоккейного юго-востока республики. Помимо гранда КХЛ, это альметьевский «Нефтяник», выступающий в ВХЛ, Академия «Ак Барса» и все команды клубной системы – «Барс» (ВХЛ), «Ирбис» (КХЛ). И детско-юношеские школы Казани и юго-востока Татарстана. Отметим, что недавно «Ак Барс» зашел и на нижнекамскую территорию детского хоккея, открыв там свою школу.

«Татнефть» последовательно и в должном объеме вкладывается в хоккей. «Ак Барс» впервые стал чемпионом еще в 1998 году, когда командой «рулил» Фарид Мухаметшин при спонсорской поддержке «Ак Барс» Банка. Однако признанным топ-клубом казанцы стали уже на деньги «Татнефти».

С тех пор «Ак Барс» практически без перерывов борется за самые высокие места в КХЛ, а ранее в Суперлиге. Последние сезоны «барсам» не задались. Но это не сказывается на объемах поддержки со стороны «Татнефти» и властей республики. Болельщикам остается верить, что кризис останется кратковременным и не скажется на статусе «Ак Барса» в КХЛ.

СИБУР в лице «Казаньоргсинтеза» является бессменным спонсором ватерпольной команды «Синтез» Фото: sintez-kazan.ru

СИБУР

После захода СИБУРа в Татарстан компания приняла на себя большинство «спортивных обязательств» ТАИФа. Самая большая поддержка оказывается казанскому «Рубину». Скромнее бытие нижнекамских команд – ХК «Нефтехимик» (КХЛ) и ФК «Нефтехимик» (Первая лига).

При этом СИБУР в лице «Казаньоргсинтеза» является бессменным спонсором ватерпольной команды «Синтез», которая является шестикратным чемпионом России с двумя подряд титулами в последних сезонах. Также на счету команды четыре Кубка России и победа в «ЛЕН-трофи» в сезоне 2006/2007. Отметим, что ватерпольный клуб стал частью СК «Синтез», спортсмены которого представляют Татарстан в индивидуальных водных видах спорта.

Большой вклад в развитие татарстанского спорта обеспечивает руководитель Администрации Раиса Татарстана и председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров Фото: akbars-dynamo.ru

ФСО «Динамо» по РТ + «Ак Барс Банк», Асгат Сафаров

Большой вклад в развитие татарстанского спорта обеспечивает руководитель Администрации Раиса Татарстана и председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров. Под его кураторством общество «Динамо» при спонсорской поддержке «Ак Барс Банка» обеспечивает финансирование клубов по женскому волейболу, мужских и женских команд по хоккею на траве и клуба по хоккею с мячом. Все они носят название «Динамо-Ак Барс» (женский хоккей на траве – «Ак Барс-Динамо»).

Особняком стоят достижения мужской команды по хоккею на траве. На счету коллектива Араика Маргаряна 22 титула чемпионов страны, 5 кубков России, победа в европейском Кубке обладателей кубков и Кубок чемпионов (Трофи). Как мы говорили выше, Араик Маргарян и его ребята – самые частые гости в Казанском Кремле по количеству золотых медалей за последние 25 лет.

Араик Маргарян и его ребята – самые частые гости в Казанском Кремле по количеству золотых медалей за последние 25 лет Фото: rais.tatarstan.ru

Именно Сафаров увидел перспективы хоккеистов на траве и возродил мужскую и женскую команды на базе спортивного общества «Динамо РТ».

Командными видами спорта вклад ФСО «Динамо» в татарстанский спорт не ограничивается. На отчетно-выборной конференции организации в Казани (26 июня 2025 года) были озвучены спортивные достижения республиканского отделения общества за последние 5 лет. В целом развивается 52 вида спорта, включая олимпийские.

Так, на Олимпиаде в Токио татарстанские динамовцы завоевали 7 медалей в цветах олимпийской сборной России. Еще больший вклад динамовцы республики внесли в копилку России на Играх БРИКС, которые с большим успехом прошли в Казани в 2024 году. На счету динамовцев 13 золотых медалей.

Федерацию волейбола Татарстана возглавляет Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин Фото: zenit-kazan.com

«Газпром трансгаз Казань», Газпромбанк, Фарид Мухаметшин

В сезоне 2023/2024 официальными спонсорами волейбольного «Зенит-Казань» выступали «Газпром трансгаз Казань» и Газпромбанк. Но в широкой трактовке ведущие позиции казанского мужского волейбола в России связывают с «Газпромом».

И это не только вопрос денег, но и эффективного использования средств. За относительно короткое время клуб стал одним из сильнейших не только в России (где конкурентов нет), но и в Европе. Об этом говорят шесть побед в Лиге чемпионов и победа в клубном чемпионате мира 2017 года. Отметим, что все международные победы «Зенита» связаны с фигурой тренера Владимира Алекно.

Сейчас он занимает пост главного тренера питерского «Зенита». Но в минувшем сезоне даже его усилий не хватило, чтобы в волейбольном царстве «Газпрома» появился свой чемпион.



В части волейбола в целом, а не только команды «Зенит-Казань», важно отметить, что Федерацию волейбола Татарстана возглавляет Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. В зоне ответственности организации – детский и массовый волейбол, включая школьную лигу республики.

«Ак Барс» Банк, Евгений Богачев – УНИКС

УНИКС на фоне результатов «Ак Барса» и «Рубина» остается островком стабильности. Команда Велимира Перасовича ниже полуфинала плей-офф не опускается. Есть и чемпионские титулы. Этот залог стабильности во многом обеспечивает Евгений Богачев, который является бессменным президентом клуба с 1998 года. Ключевым спонсором клуба сейчас является «Ак Барс» Банк.

Регби в Татарстане лично курирует Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин Фото: strelarugby.ru

Алексей Песошин – регби

Нельзя не упомянуть и регби в Татарстане, который лично курирует Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, который и сам является мастером спорта по этому виду спорта.

Казанская команда «Стрела» последовательно идет к статусу лучшей в стране. Казанские регбисты в последние сезоны застолбили за собой серебро чемпионата, но уже успели завоевать Кубок и Суперкубок России.

Думается, что в ближайшие сезоны команде покорится и золото. Хотя чемпионом России по регби-7 клуб уже стал в 2024 году. Ждем титула и в «классике».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Министерство спорта РТ, Владимир Леонов

В ведении Минспорта Татарстана работа по индивидуальным видам спорта, детским ДЮСШ, а главное – в части организации крупных российских и международных соревнований. При этом повторимся, что самые крупные старты, такие как Игры БРИКС или ЧМ-2018 по футболу, «доехали» в Казань в результате политического веса Рустама Минниханова.

Но и у Владимира Леонова, главы министерства, хватало достижений. Так, только в этом годы Казань приняла на своем территории матч за Суперкубок России, чемпионаты страны по лыжным гонкам и велоспорту.

Что касается лыжного спорта, то Татарстан забрал под свое крыло практически всех сильнейших лыжников России. Большой вклад в это внес президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев – генеральный директор ОАО «Сетевая компания». В этом ему помогли и хорошие отношения с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.

Татарстан забрал под свое крыло практически всех сильнейших лыжников России. Большой вклад в это внес президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Автоспорт, куреш, конный спорт и бадминтон – тяжеловесы бизнеса и политики в РТ

Нельзя обойти стороной и не особо массовые виды спорта, которые, тем не менее, имеют весомый политический вес в Татарстане. Как мы писали выше, Рустам Минниханов достиг больших высот в автоспорте, предопределив популярность этого вида спорта во властных кругах Татарстана. На данный момент Федерацию автоспорта республики возглавляет гендиректор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров.



Конный спорт получил развитие в Татарстане по инициативе первого Президента республики, Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева. Именно он еще в 2000 году выразил свою поддержку развитию коневодства в регионе. Он увидел потенциал этой отрасли: были выделены средства и усилия на создание современного и качественного ипподрома. С тех пор конный спорт прочно вошел в спортивный календарь Татарстана. К примеру, 30 августа 2025 года, в День Республики Татарстан, на Казанском ипподроме пройдут традиционные скачки на приз Президента России Владимира Путина. Федерацию конного спорта в Татарстане возглавляет Марат Зяббаров – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Национальная борьба куреш – титульный вид спорта для Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Национальная борьба куреш – титульный вид спорта для Татарстана. Он прочно связан с татарами в восприятии не только жителей республики, но и за ее пределами. Как известно, Сабантуй регулярно проходит во многих российских регионах и в Москве, а также за пределами России. И борьба куреш – неизменная часть программы праздника.



На международной арене этот вид спорта называют борьбой на поясах. И в ней львиная доля чемпионов мира становится именно атлеты из Татарстана. В республике Федерацию борьбы куреш с февраля 2025 года возглавляет депутат Госдумы РФ восьмого созыва Рустам Калимуллин. До него целых 24 года федерацией управлял заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.



Добавим в этот список и Федерацию бадминтона Татарстана, которую курирует председатель Счетной палаты Татарстана Алексей Демидов. Это видный политический деятель республики. С 1991 по 2004 год он был главой Алексеевского района, а с 1998-го по 2004-й совмещал этот пост с должностью заместителя Председателя Госсовета РТ.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru