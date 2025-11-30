«Рубин» уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге

«Рубин» проиграл «Зениту» (1:0) в матче 17 тура РПЛ в Санкт-Петербурге.

Единственный гол в этой встрече на 69-й минуте матча забил Нино. Это первый забитый мяч 28-летнего защитника сине-бело-голубых в сезоне в 13 матчах.

По итогам 17 туров «Рубин» находится на 7 месте с 23 очками в таблице РПЛ. На счету «Зенита» 36 очков и третья строчка в чемпионате.

На втором месте идет ЦСКА (36 очков), возглавляет турнирную таблицу «Краснодар» (37).

Ближайшую и последнюю встречу перед зимним перерывом в РПЛ татарстанцы проведут против «Ростова» в гостях 6 декабря. Начало матча в 14:00 мск.