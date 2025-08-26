«Рубин» уступил «Ахмату», потерпев второе поражение в Кубке России кряду

Фото: fc-akhmat.ru

Казанский «Рубин» потерпел второе поражение подряд в рамках Кубка России. Подопечные Рашида Рахимова «в сухую» уступили «Ахмату» в Грозном.

Уже на шестой минуте хозяева поля открыли счет. Олег Иванов грубо ошибся у своей зоны, Уциев с правого края тут же отпасовал в полукружие штрафной площади на свободного Лечи Садулаева, а тот точно пробил в правый нижний угол ворот Артура Нигматуллина – 1:0.

На 27 минуте грозненцы удвоили преимущество. Дарко Тодорович обострил игру на левом фланге, открывшись на пас Садулаева, после чего внешней стороной стопы прострелил в центр на Мелкадзе, а Георгий в касание пробил под вратарем казанцев.

После перерыва Рашид Рахимов ответил сразу тройной заменой. Вместо Егора Тесленко, Александра Зотова и Дардана Шабанхаджая на поле вышли Игор Вуячич, Угочукву Иву и Мирлинд Даку. Однако это никак не помогло «Рубину», второй тайм казанцы также провели без преимущества на поле.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу команды Станислава Черчесова.

Ранее казанцы уступили «Зениту» в рамках Кубка России со счетом 0:3 в Санкт-Петербурге.

Кубок России. 3 тур. Группа А.

ФК «Ахмат» — «Рубин» - 2:0

Голы:

1:0 – Лечи Садулаев (5'),

2:0 – Георгий Мелкадзе (27')