«Рубин» упустил победу дома над «Локомотивом»

В очередном матче РПЛ казанский «Рубин» сегодня принимал на своем поле столичный «Локомотив» и сыграл вничью со счетом 2:2, пропустив второй мяч в компенсированное время.

После трех поражений подряд в чемпионате казанцам было очень важно вернуть себе уверенность. Играть же сегодня пришлось с «Локомотивом», недавно сменившим главного тренера, что традиционно приводит к эмоциональному всплеску. Как бы то ни было сегодня тренерский штаб «Рубина» заменил в стартовом составе травмированного сербского форварда Джордже Деспотовича, вместо него сыграл Герман Онугха. Пропустил встречу и Владислав Игнатьев. Вернулся в строй после травмы защитник «Рубина» и сборной России Самошников.

В первом тайме казанцы очень быстро перевели игру на чужую половину поля. И на пятой минуте Сеад Хакшабанович, отобрав мяч у защитника гостей, убежал один на один, а бежавший рядом Онугха точно пробил в нижний угол. Однако после видеопросмотра арбитры определили нарушение правил со стороны Хакшабановича и не засчитали взятия ворот. Но затем инициатива перешла к москвичам. Однако ближе к концу первой половины встречи казанцы сумели перехватить инициативу. Шикарно дебютировавший в «Рубине» хет-триком датский нападающий Андерс Дрейер забил очень красивый гол. Пробил с разворота сильно и точно в дальнюю девятку, 1:0. С таким счетом и завершился первый тайм.

После перерыва казанцы на волне успеха продолжили активную игру. «Локомотив» также не отсиживался в обороне. Долгое время дело до опасных моментов не доходило, пока на 66-й минуте Онугха не отправил мяч, отскочивший от голкипера гостей, в ворота, 2:0. Но недолго музыка играла для хозяев. Через пару минут счет стал 2:1. Федор Смолов с угла вратарской пробил без шансов для голкипера «Рубина» Юрия Дюпина. Концовка матча прошла в настойчивых атаках железнодорожников, и казанцы не смогли удержать победный счет.

На 93-й минуте четким ударом в дальний угол напомнил о себе бывшим одноклубникам Рифат Жемалетдинов, 2:2. Боевая ничья, но хозяева все же прервали черную серию из трех поражений.

«Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) — 2:2 (1:0). Голы забили: Дрейер (37), Онугха (66) — Смолов (68), Жемалетдинов (93). Предупреждены: Тальби, Самошников — Бека Бека, Петров. «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Абильдгор, Хван Ин Бом (Костюков, 89), Кварацхелия, Хакшабанович, Дрейер (Бакаев, 72), Онугха.

После 11 матчей в активе казанцев стало 15 очков, восьмое место. В следующем туре 24 октября «Рубин» сыграет на выезде с «Уфой».