«Рубин» упал в зону стыковых матчей в таблице РПЛ

«Рубин» по результатам 27-го тура чемпионата России переместился на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Казанская команда 30 апреля потерпела унизительное поражение (0:6) на своем поле в матче против «Сочи».

Команду Леонида Слуцкого при равенстве очков по дополнительным показателям обошли «Химки» и «Нижний Новгород».

Если «Рубин» завершит сезон на 13-м или 14-м месте, то должен будет сыграть с третьей и четвертой командой ФНЛ стыковые матчи за право остаться в РПЛ.

В следующем туре «Рубин» сыграет в Москве против шестой команды чемпионата - «Локомотива». Матч пройдет 8 мая и начнется в 19:00.

По слухам, РФС рассматривает возможность расширения числа участников РПЛ, при котором 13-я и 14-я команда лиги не будет играть стыковые матчи. Но официального подтверждения пока не было.

«Рубин» пробился в высший футбольный дивизион России в 2003 году. С тех пор команда не вылетала из РПЛ и даже не играла в стыковых матчах. Более того, «Рубин» является двукратным чемпионом России и двукратным обладателем бронзовых медалей чемпионата.