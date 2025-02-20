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На главную ТИ-Спорт 20 февраля 2025 16:04

«Рубин» убрал Васильева и Мукбу из заявки в РПЛ, а также добавил Юкича и Нигматуллина

«Рубин» убрал Васильева и Мукбу из заявки в РПЛ, а также добавил Юкича и Нигматуллина
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» убрал из заявки на вторую часть РПЛ полузащитника Никиту Васильева и нападающего Энри Мукбу, добавив в нее вратаря Артура Нигматуллина и полузащитника Александара Юкича. Об этом сообщает пресс-служба Российской Премьер-лиги.

Отметим, что Мукба, Нигматуллин и Юкич пришли в казанский клуб в минувшем году. Васильев же является воспитанником «Рубина» и выступал за его дубль.

Напомним, команда Рашида Рахимова завершила первую часть РПЛ на восьмом месте в таблице. В следующем матче «Рубин» сыграет с «Оренбургом» на сборах в Турции. Встреча состоится 22 февраля в 17:00 по мск.

#фк рубин #премьер-лига #спорт #футбол
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