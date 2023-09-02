«Рубин» убивает нервы Рахимова: как казанцы выдали лучший матч сезона, но снова проиграли

«Рубин» проиграл «Пари НН» со счетом 1:2 в заключительной игре перед паузой на матчи сборных

Фото: rubin-kazan.ru

«В раздевалке я сказал команде, что они меня убивали»

Такой фразой начал послематчевую пресс-конференцию главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов. Казанцы проиграли в важнейшем с психологической точки зрения матче в Нижнем Новгороде и обрекли себя на продолжительное пребывание в нижней части турнирной таблицы.

Примечательно, что результат никак не коррелирует с тем фактом, что «Рубин» играл лучше. Более того, при Рахимове казанцы этим вечером показали, наверное, свой лучший футбол в сезоне. Игра первым номером, отличный прессинг в зоне соперника и в центре поля, витиеватые и интересные по задумке атаки. В общем, комплиментов «Рубин» в течение всего матча точно заслуживал. Все испортил лишь результат и необязательные ошибки защитников в первом тайме, которые привели к двум пропущенным мячам от «Пари НН».

«Заряженность и желание чувствовались. Конечно, обидно проигрывать такие матчи. Это такой удар, который нужно уметь держать. Но, в любом случае, в игре есть позитивные моменты. И я не вижу, чтобы соперники нас переигрывали», – продолжал сетовать на рок судьбы Рахимов во время пресс-конференции.

«Конечно, обидно проигрывать такие матчи. Это такой удар, который нужно уметь держать» Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лишь за первый тайм «Рубин» пробил по воротам нижегородцев 10 раз. Казанцы периодически осаждали ворота Нигматуллина, но при этом никак не могли забить. Вместо этого пропускали на контратаках. Сперва случился пенальти после попадания мяча в руку Игору Вуячичу – отличился Николай Калинский. Чуть позже произошел гол-красавец Эдгара Севикяна с левой ноги в «девятку», который никак не вытекал из хода игры. В моменте сначала ошибся Алексей Грицаенко, а потом недоработал Александр Мартынович. В конечном итоге – 0:2 на табло и минимальные шансы отыграться во втором тайме.

Ранний гол Джоэля Фамейе хоть и подарил надежду на камбэк, но везения «Рубину» не добавил. Казанцы прервали свою трехматчевую серию без поражений самым досадным образом. В микст-зоне практически у каждого футболиста проецировалась на лице печаль, не говоря уже о самом главном тренере.

Пойдет ли Рахимов на риск с «Зенитом»?

За семь туров чемпионата Рашид Рахимов приучил болельщиков к тому, что если в «Рубине» и происходит ротация, то исключительно на матчи Кубка России. В РПЛ наставник казанцев безоговорочно доверяет своей основной бригаде на всех линиях. Исключение составляет лишь центр полузащиты: иногда в запасе останется Иванов, иногда выйдут в старте Рахмоналиев или Апшацев. Фундаментальным фуболистом на этой позиции остается пока что только Александр Зотов.

Александр Зотов остается единственным фундаментальным футболистом в центре поля «Рубина» Фото: rubin-kazan.ru

То же самое касается нападения и защиты. Фамейе, Даку, Мартынович, Вуячич и Грицаенко – завсегдатаи основного состава под руководством Рахимова.

Атака вызывает вопросов меньше, больше волнует защита. Ни Мартынович, ни Грицаенко, ни даже Вуячич не показывают стабильного выступления. Из матча в матч ошибки, причем очень грубые. Преимущественно, соперники забивали свои мячи именно из-под центральных защитников. Поэтому эта линия закономерный предмет для размышлений относительно ротации.

В крайнем кубковом матче с «Уралом» здорово проявили себя Егор Тесленко и Рустам Ашурматов. Оба футболиста мало того что отличились на стандартах, так еще и очень надежно сыграли в обороне, что, кстати, отметил на послематчевой пресс-конференции и тренер «Урала» Виктор Гончаренко.

Ни Мартынович, ни Грицаенко, ни даже Вуячич не показывают стабильной игры в обороне Фото: rubin-kazan.ru

Ближайшая встреча в Премьер-лиге у «Рубина» с «Зенитом». Соперник, против которого, будем честны, у казанцев и без того мало шансов зацепиться даже за ничью. Почему бы тогда Рахимову не пойти на тренерскую авантюру и не попробовать выпустить резервных защитников в центр? Еще раз отметим, что и Тесленко, и Ашурматов классно проявили себя в тех матчах, в которых принимали участие. Риск – дело, как говорится, благородное. И кто знает, может, именно эти футболисты помогут добыть Рахимову очки в матче с «Зенитом».

Перед паузой у «Рубина» всего одна победа и 13-е место

С понедельника Премьер-лига уходит на двухнедельный перерыв. Так что у российских команд появится прекрасная возможность перезапуститься и с головой погрузиться в разбор ошибок. Работы у тренерского штаба Рахимова во время паузы будет явно много.

В семи первых турах чемпионата в активе «Рубина» всего одна победа над «Крыльями Советов» – 2:1 Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» за семь туров победил лишь единожды и на данный момент прочно закрепился на 13-м месте турнирной таблицы. Впереди, как уже было сказано, «Зенит», набравший в последних встречах приличный ход.

Вероятно, для Рахимова матч с питерцами, как и игры с «Ростовом», «Факелом» и «Краснодаром», станут решающими в вопросе доверия руководства.

«Пари НН» – «Рубин» 2:1 (2:0). 2 сентября 2023. Стадион «Нижний Новгород».

Голы: Калинский, 15 (с пенальти); Севикян, 28 – Фамейе, 50.

Состав «Рубина»: Дюпин (в), Кабутов, Мартынович (к) (Иванов, 78), Вуячич, Грицаенко, Ломовицкий (Рожков, 46), Иву, Рахмоналиев (Коновалов, 78), Зотов, Фамейе, Даку.