«Рубин» сыграл вничью со «Спартаком» и прервал четырехматчевую серию поражений

«Рубин» сыграл вничью против «Спартака» со счетом 1:1 в Москве в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

По сравнению с предыдущим матчем против «Краснодара», в стартовом составе казанцев произошло одно изменение: вместо Константина Кучаева на поле появился Владислав Игнатьев.

Стоит отметить, что в составе «Рубина» участие в матче принял лишь один легионер — тунисский защитник Монтассар Тальби. Ранее официально контракты с «Рубином» приостановили шесть легионеров: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Сильвие Бегич, Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом. Оливер Абильдгор пропустил игру из-за травмы, а с капитанской повязкой на поле команду вывел белорус Виталий Лисакович.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Несмотря на территориальное преимущество в начале матча со стороны красно-белых, опасные моменты остались за «Рубином». На 15 минуте игры Виталий Лисакович после прорыва с левого фланга дважды попал в штангу. Спустя еще 15 минут казанцы открыли счет: прострел в исполнении Александра Зуева замкнул Владислав Игнатьев. Для 35-летнего полузащитника этот гол стал первым за казанский клуб.

Вторая половина игры осталась полностью за хозяевами встречи. Невероятное давление «Спартака» завершилось голом Александра Соболева на 69 минуте матча после розыгрыша углового удара. В оставшиеся 20 с лишним минут игры красно-белые продолжали нагнетать, но подопечные Леонида Слуцкого сумели отбиться. Итоговый счет – 1:1.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках четвертьфинала Кубка России в Красноярске — 20 апреля казанцы на гостевом поле сыграют против «Енисея». Начало игры — в 14.30 по московскому времени.

После 25 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Отрыв команды от зоны вылета составляет всего 5 очков.

«Спартак» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:1 (0:1, 1:0).

Состав «Рубина»: Дюпин – Зотов, Тесленко, Тальби, Самошников – Игнатьев (Апшацев, 73), Мусаев, Ломовицкий – Бакаев (Фаттахов, 82), Зуев, Лисакович