«Рубин» проиграл «Зениту» 3:2, несмотря на дубль Лисаковича

Первый матч после зимнего перерыва казанский «Рубин» провел против лидера чемпионата – питерского «Зенита». К этой встрече казанцы подошли на 11 месте в турирной таблице, имея в активе 22 очка.

Отметим, что в стартовом составе «Рубина» вышли сразу трое новичков, которые присоединились к команде только этой зимой: Виталий Лисакович, Константин Кучаев и Александр Ломовицкий. Также в старте появился Сильвие Бегич, вернувшийся из аренды из «Крыльев Советов».

Первый тайм прошел с преимуществом хозяев. Семь ударов по воротам (четыре – в створ) против одного неточного удара казанцев за первые 45 минут. Давление хозяев реализовалось в забитый мяч уже в компенсированное к первому тайму время, однако арбитр отменил взятие ворот из-за положения вне игры у Альберто.

Уже в первые 10 минут второго тайма «Зенит» забил сразу два гола: сначала отличился новичок Альберто после подачи Клаудиньо, а затем Сутормин реализовал пенальти после фола Ломовицкого. Однако «Рубину» нашлось, чем ответить. Также, в течение следующей десятиминутки уже новичок казанцев Лисакович оформил дубль в своем первом матче за «Рубин».

В концовке матча «Рубин» остался вдесятером: вторую желтую получил Мусаев. «Зенит» устроил навал, и уже в компенсированное время Сергеев ударом пяткой после простреда Вендела все-таки принес петербуржцам победу со счетом 3:2.

Состав «Рубина»: Дюпин - Самошников, Бегич, Тальби, Ломовицкий(Уремович) – Мусаев, Дрейер(Зуев), Кучаев(Апшацев), Хакшабанович, Кварацхелия(Онугха) – Лисакович(Бакаев).

Состав «Зенита»: Одоевский – Дуглас, Чистяков, Барриос – Круговой(Ерохин), Вендел, Клаудиньо, Сутормин(Мостовой) – Альберто(Сергеев), Дзюба, Малком.

1:0 – Альберто, 48 мин.

2:0 – Сутормин(Пенальти), 55 мин.

2:1 – Лисакович., 61 мин.

2:2 – Лисакович, 67 мин.

3:2 – Сергеев, 90+2 мин.